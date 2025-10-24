Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un eufórico discurso, el gobernador Claudio Vidal acompañó al candidato a diputado nacional de Por Santa Cruz, Daniel Álvarez, quien junto al resto de integrantes de la lista cerró la campaña en un multitudinario acto realizado en el gimnasio del SIPGER, en Pico Truncado.

Daniel Álvarez junto al gobernador Claudio Vidal. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

En su alocución, apuntó contra el kirchnerismo: “La corrupción no puede volver a gobernar esta provincia”, pero también contra Nación: “Me votaron para defender lo nuestro, no me importan los que nos quieren venir a imponer. Paralizaron la obra pública, golpean a la salud y a la educación”, sostuvo.

“No me importan los que nos entregaron la provincia atada con alambre, ni esa Justicia que se quiere imponer a través del Tribunal Superior de Justicia”, arremetió y también cargó contra la empresa minera Newmont: “¿Qué le pasa, aplicamos la ley (NdR: por la 90/10) y la respuesta fue el intento de despedir nueve trabajadores. No lo vamos a permitir“, aseguró. Destacó el rol de AOMA y pidió defender con firmeza la última ley sancionada, que prioriza el empleo local. “Queremos trabajadores que vivan en Santa Cruz“.

El gobernador Claudio Vidal en un eufórico discurso, ante miles de vecinos y vecinas, en el gimnasio del SIPGER, en Pico Truncado.

“Lo que va a suceder el próximo domingo no es una elección más. No podemos volver al pasado. Pero tampoco permitir que este gobierno que conduce los destinos de todo el país, a través de su diputado, nos quiera venir a marcar la cancha con una reforma laboral de la que nada a favor de los trabajadores va a salir”, aseveró y enfatizó: “Trabajamos para mejorar en un contexto nacional muy difícil”.

15 mil santacruceños

En un posteo realizado más tarde en sus redes sociales, el gobernador agradeció a “todos los que nos acompañan a construir otra provincia”

“Esta noche vivimos una jornada histórica en Pico Truncado, en el cierre de campaña de Daniel Álvarez. Más de 15.000 santacruceños y santacruceñas nos reunimos con una misma convicción: seguir construyendo el futuro de nuestra provincia con trabajo, producción y unidad”.

“Hay que poner a Santa Cruz de pie y lo vamos a hacer como que Dios existe”, aseveró Daniel Álvarez. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

El mandatario agradeció “a cada vecino, a cada militante, a los trabajadores y trabajadoras que viajaron desde todos los rincones de la provincia”. Y remarcó:

“Recibimos una provincia devastada, endeudada, con obras paralizadas y sectores productivos abandonados. Pero con esfuerzo, buena administración y decisión política, la estamos poniendo de pie”.

Vidal destacó el rumbo de su gestión: “Hoy Santa Cruz avanza con un modelo distinto: un Estado que está presente, que impulsa la producción, que defiende el empleo local, que reactiva la obra pública y que pone en valor el esfuerzo de su gente”.

Y subrayó su visión de futuro: “Creemos en una provincia que crece con sus trabajadores, que da oportunidades, que cuida sus recursos y que no se rinde ante la adversidad”.

Finalmente, expresó: “Lo que vivimos esta noche fue una muestra de que Santa Cruz está viva, que late fuerte, que tiene corazón y esperanza. Vamos a seguir trabajando con la humildad que tiene nuestro candidato y cada uno de los que integran nuestra lista. Con coraje y con fe, porque esta provincia tiene con qué y porque sabemos que juntos la vamos a poner de pie, como que Dios existe”.

Y concluyó con un mensaje político de cara a las elecciones: “Este domingo no volvamos al pasado. Tenemos decisión y voluntad política para transformar la realidad de Santa Cruz“.

Leé más notas de La Opinión Austral