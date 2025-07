Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista realizada en el nuevo edificio del SIPGER (Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables) de la localidad de Las Heras, el gobernador Claudio Vidal habló sobre diferentes temas políticos de actualidad. “Todos saben muy bien lo que está sucediendo, el recorte de recursos económicos de Nación a las provincias, pero no nos quedamos en la crítica seguimos trabajando, seguimos avanzando, recorriendo la provincia”, afirmó.

Respecto del tema educativo, Vidal indicó que “los crac de la política que son los que reclaman hoy, se quejan y tratan de generar incertidumbre y malestar en la sociedad, son los que se robaron varias décadas en esta provincia”. Y agregó: “Hace muchos años que en la provincia de Santa Cruz no se llevaba adelante un plan de mantenimiento de los distintos establecimientos educativos como lo estamos haciendo en este momento, es indiscutible, nadie puede negar la cantidad de escuelas que estamos reparando”, afirmó.

Sin embargo, reconoció: “Obviamente no alcanza, llevamos un año y medio de gestión y la totalidad de las escuelas estaban completamente detonadas” y afirmó: “Las calderas que tendrían que haber estado instaladas en las escuelas, generando calefacción para los hijos de los santacruceños que concurren a las escuelas, terminaron en la casa, en los comercios de los distintos funcionarios de gestiones anteriores” y afirmó: “No sean hipócritas, no vengan a reclamar ahora cuando tuvieron la oportunidad de corregir lo que hoy nos sucede, cuando estaban en la gestión; yo agacho la cabeza y sigo trabajando, pero cuando tengo que decir las cosas, las voy a decir sin pelos en la lengua”.

Vialidad Nacional

Tras decir que es “increíble todo lo que pasó en las últimas décadas”, Claudio Vidal sostuvo: “Vemos ahora lo que está sucediendo con Vialidad Nacional; obviamente que estamos en desacuerdo porque hay trabajadores que existe la posibilidad que pierdan sus puestos de trabajo” pero “si vamos al hecho específico, no son los trabajadores de Vialidad Nacional los que tienen la culpa de lo que ejerció equivocadamente la política nacional en ese momento; los trabajadores no se robaron las rutas, se las robó la dirigencia política y empresarial”.

Sobre este mismo tema, el gobernador aseguró que “empieza una maniobra política y también la culpa de que eso suceda es de la provincia” y señaló: “Hay muchos actores de la política en la oposición que tienen la cara como adoquín porque después de tanto daño que le generaron a esta provincia que hoy estén responsabilizando al gobierno que lleva un año y medio, reparando escuelas, establecimientos públicos provinciales, tratando de poner un plan de productividad y producción en marcha; es increíble”.

Más adelante, respecto de su gestión de gobierno, Vidal indicó que se está llevando gas a los pueblos. “Hay gente que no tiene gas no desde ahora, sino desde hace muchos años”, subrayó. “Muchos de los pueblos del interior de la provincia no tienen gas” por lo que “estamos desarrollando un programa intensivo de obras de gas, de electricidad; es comenzar a mover la provincia de a poco, con mucho esfuerzo, con menos recursos económicos; no es fácil, pero acá estamos, damos la cara”, dijo.

Recursos

En cuanto a los recursos económicos, el mandatario provincial afirmó que es de público conocimiento. “La provincia tiene algo que resolver mes a mes, que es pagar la totalidad de los salarios y lo venimos haciendo, a pesar que la provincia recibe menos recursos”, y dejó un mensaje: “Yo quiero hacer un poco de reflexión, recuerdo otros gobiernos de los últimos años que cuando llegaban a la gobernación, se quedaban con un mes de salarios, se quedaban con el aguinaldo; el último gobierno estuvo más de un año sin paritarias; nosotros llegamos y discutimos paritarias, no nos quedamos con el salario de nadie”, sostuvo.

Luego habló de la fotografía de los 24 gobernadores reclamando al gobierno nacional más recursos de coparticipación, “no es casualidad, es una fotografía que dice mucho, que habla del contexto real, económico, de la difícil situación que atraviesan todas las provincias de nuestro país”, pero “acá seguimos trabajando, hay buena administración y cada día se va mejorando, las cosas se van a lograr; yo pido un poco de tiempo, de paciencia”.