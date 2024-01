Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mediante un mensaje grabado y publicado a través de sus redes sociales, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sostuvo que “no trabajamos bajo extorsión, nosotros vinimos a cambiar las cosas”. Fue al referirse a empresa de hotelería Libertadores que a fines de la semana pasada había anunciado este viernes que desalojaría de sus establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los pacientes afiliados a la Caja de Servicios Sociales (CSS).

La firma había indicado que no brindaría “más servicios para dicha institución, por motivos de incumplimiento en los pagos, falta de diálogo, adquisición de servicios de alojamiento a otras empresas, situación que no da una previsibilidad” y los pacientes, varios de ellos de alta complejidad, deberían dejar sus alojamientos este sábado por la mañana.

El anuncio de la empresa generó rápidamente la reacción del presidente de la CSS, Sergio Pérez Soruco, quien se contactó de forma inmediata con el titular de la firma, Diego Gustavo Gauna. Luego de una charla telefónica, la empresa de hotelería lanzó otro comunicado en el que informó que retrotrajo la medida: “Los pasajeros alojados en hoteles, apart hoteles y departamentos por ninguna razón serán trasladados o dejados sin alojamiento en su periodo de atención y recuperación”.

Posteriormente, y pese a que se diera marcha atrás con este desalojo, desde la CSS catalogaron la intención inicial de la compañía como “una extorsión inadmisible”. Asimismo, ratificaron, para alivio de los derivados en Capital Federal, que “Libertadores SA desistió de su intento de dejar en la calle a pacientes con graves enfermedades”.

Vidal: “No trabajamos bajo extorsión”

“El país atraviesa una situación difícil y compleja. En la provincia, pasa exactamente lo mismo, pero además en los últimos días hemos víctima de extorsión”, indicó el Gobernador a través de un video publicado en sus redes sociales. “Llegamos a este gobierno para hacer las cosas bien y vamos a tomar medidas que sean las correctas. Siempre en beneficio del pueblo santacruceño”, agregó.

“Con respecto al empresariado hotelero que intentó desalojar a derivados de Santa Cruz, le quiero decir desde acá que nosotros no trabajamos bajo extorsión y que vamos a pagar lo que corresponda, no mas ni menos”, advirtió Vidal y observó: “Que durante muchos años, las cosas se hayan hecho mal, no significa que las vamos a seguir haciendo de la misma manera.

Quiero sacar esta provincia adelante y todo lo que estamos haciendo es para transparentar el Estado”.

En ese sentido, consideró que “para algunos esto es de poco agrado, pero lo vamos a seguir haciendo de la misma manera, de la forma más correcta y en beneficio de la sociedad” y, por último, reiteró: “No trabajamos bajo extorsión. No vamos a trabajar de esta manera”.

