Mediante el Decreto N° 297/2025, publicado en el Boletín Oficial de Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal dispuso la transferencia del Plan Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración al Consejo Provincial de Educación (CPE).

El traspaso incluye la gestión de comedores escolares, comedores de escuelas rurales y albergues agropecuarios, con el objetivo de centralizar las políticas alimentarias dentro del sistema educativo.

Qué implica la medida

El decreto faculta al CPE y al Ministerio de Desarrollo Social a llevar adelante todos los actos administrativos necesarios para que el plan continúe en funcionamiento sin interrupciones.

También instruye al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, lo que permitirá garantizar los recursos destinados a la compra de alimentos y al sostenimiento de los programas.

Un plan clave para Santa Cruz

El Plan Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, creado en 2023 mediante el Decreto N° 1103, nació con el propósito de reforzar la asistencia alimentaria en comedores comunitarios y escolares, priorizando a los sectores más vulnerables.

Su espíritu es garantizar el derecho a la alimentación, mejorar la calidad nutricional de las raciones y fortalecer la compra a productores locales, vinculando así la política social con el desarrollo productivo santacruceño.

Con esta transferencia, el Gobierno provincial busca que el plan se articule directamente con la política educativa, en una provincia donde los comedores escolares cumplen un rol central en la seguridad alimentaria de miles de niños, niñas y adolescentes.

Integración entre alimentación y educación

La decisión de Claudio Vidal responde a la necesidad de unificar criterios entre educación y nutrición, especialmente en el interior provincial, donde los comedores rurales y albergues cumplen una función social y pedagógica clave.

Desde el Ejecutivo sostienen que el Consejo Provincial de Educación está en mejores condiciones para supervisar la provisión de alimentos en los establecimientos, asegurando que las políticas alimentarias acompañen los calendarios escolares, las jornadas extendidas y la organización de las residencias estudiantiles.

Con el decreto ya en vigencia, el desafío será implementar la transición sin afectar la prestación del servicio. El CPE deberá coordinar con las direcciones escolares y los proveedores, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social trabajará en la readecuación de los programas vinculados al Plan.