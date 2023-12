Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Antes de que comience el acto de asunción de diputados de Santa Cruz y del vicegobernador electo Fabián Leguizamón (Por Santa Cruz), el gobernador electo, Claudio Vidal, habló la nueva gestión en dialogó con Canal 9 y señaló que es necesario “recuperar la cultura del trabajo”.

“Me dicen que nosotros no venimos de la política y es lo mejor que le puede pasar a la provincia. La política tradicional ha fracasado, lo que le falta a la política es gente con ganas de trabajas y trabajo en equipo”, aseguró en la previa del inicio del acto.

“La cultura del trabajo es algo tenemos que recuperar, no me parece que haya tantos cargos dentro del Estado y que ocupan lugar que no cumplen ninguna función”, agregó

Además, señaló que históricamente se han olvidado de las localidades de la periferia. En este sentido, señaló que “vamos a trabajar para que los ciudadanos en nuestra provincia vivan mejor”.