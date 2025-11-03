Con la presencia de legisladores del oficialismo, Unión por la Patria y bloques unipersonales, la Sala Juzgadora abrió la exposición de los miembros informantes. En esta instancia se detallan los argumentos y pruebas sobre las supuestas irregularidades en el acceso de Basanta a cargos judiciales.
Minutos después del informe, está previsto que Basanta se presente para escuchar formalmente los cargos y ejercer su derecho a la defensa, en cumplimiento del cronograma fijado por la Cámara. Actualmente se encuentra suspendido con el 50% de su salario hasta la resolución del proceso. El abogado penalista, Alejandro Ruggero, es el responsable de la defensa del acusado.
Los cargos: requisitos incumplidos y presuntas faltas éticas
De acuerdo al dictamen acusatorio, Basanta habría sido designado como fiscal y posteriormente como vocal del Tribunal Superior sin cumplir la antigüedad mínima de seis años de ejercicio profesional exigida por la Constitución provincial y sin matrícula habilitante local al momento de su nombramiento.
Además, se señalan posibles delitos previstos en los artículos 253, 248 y 249 del Código Penal, referidos a ejercer un cargo público sin reunir requisitos legales y al incumplimiento de deberes. El informe también señala conductas contrarias a la Ley 3.325 de Ética en la Función Pública y un patrón de designaciones discrecionales que podría afectar la independencia judicial.
Fechas clave del proceso político
- Hoy, lunes 3 de noviembre: exposición del informe de la comisión instructora y presencia de Basanta para escuchar los cargos.
- Jueves 13 de noviembre: fecha límite para la presentación de su defensa formal.
- Hasta el sábado 15 de noviembre: resolución de la Sala Juzgadora sobre su continuidad o destitución.
Para destituirlo se requiere una mayoría de dos tercios de los diputados presentes. La acusación será sostenida por los diputados Santiago Aberastain, Piero Boffi, Pedro Muñoz y Cristian Ojeda.
Un proceso que marca la agenda institucional
El juicio político a Fernando Basanta se convierte en un episodio trascendental para la institucionalidad provincial, al poner bajo análisis los requisitos constitucionales, la ética pública y la independencia judicial en Santa Cruz. La resolución, prevista para las próximas semanas, podría marcar un precedente en la relación entre los poderes del Estado.
