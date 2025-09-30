Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Miriam Georgia, presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, confirmó el respaldo total de las cámaras y asociaciones de la provincia nucleadas en la Federación Económica Santa Cruz (FESC) al pedido de emergencia comercial para Santa Cruz.

En declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos, la dirigente reconoció que la crisis del sector no es nueva, ya que el comercio viene arrastrando problemas por “tiempos cambiantes” y distintas formas de comercializar, pero la situación “se ha agudizado más” debido a una baja de consumo “realmente muy alarmante” en toda la provincia, que se siente con mayor fuerza debido a las situaciones particulares que ha enfrentado Santa Cruz.

Georgia advirtió que muchos comerciantes que viven de la actividad “están anunciando el cierre de sus locales a fin de año“. Lamentó que se trate de comerciantes de años que han probado “cambiando de rubro, buscando otras alternativas”, pero que hoy ya no encuentran forma de subsistir e incluso están endeudados, una situación que hace que muchos ya estuvieran “quebrados y no se daban cuenta”.

Guillermo Polke, presidente de FESC en los estudios de LU12 AM 680. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La competencia desleal

El pedido de emergencia se acompaña con una exigencia urgente para que el Gobierno provincial y los municipios brinden una “mirada hacia el sector comercial, hacia la PyME” con medidas de corto plazo. Georgia señaló que, si bien se entiende que las autoridades tienen planificaciones a mediano o largo plazo, el sector necesita saber qué se puede hacer hoy para que los negocios puedan seguir.

Un punto crucial del reclamo es la venta clandestina o de “comercios no habilitados“. La dirigente admitió que se entiende la realidad social y que los sueldos de los empleados públicos son bajos, lo que lleva a muchos vecinos a vender mercadería para “tener algo” porque “no alcanza la plata“.

Sin embargo, subrayó que hay una diferencia fundamental: los comerciantes formales pagan impuestos muy altos, mientras que quienes ejercen el comercio como supuestos “emprendedores” no tienen ningún tipo de controles, vendiendo “los mismos productos que vendemos nosotros”.

Criticó duramente la inacción del Estado, que permite ferias, eventos y ventas en uniones vecinales, donde hay “comercialización de productos, va y viene plata sin pasar por ningún lado”. La comerciante reclamó que no corresponde a la Cámara de Comercio ni al comerciante encargarse de esta situación, sino que es una “cuestión social” que debe enfrentar el Estado, quien debería realizar controles en ferias y eventos para evitar la reventa y asegurar que solo estén “el manualero, el que esté ahí”.

Carga Tributaria

Además, enfatizó que la carga tributaria es insostenible y criticó el sistema de tarifas diferenciadas que sufre el sector. “Pagamos por abrir un comercio, por producir, por tener un comercio habilitado“, y la luz y el gas se pagan de manera diferenciada a lo que paga un vecino residencial.

“Si ya por generarme mi propio trabajo, estoy pagando impuestos con los que vos pagás a los empleados municipales y a los diferentes empleados que trabajan del Estado. A la vez que te estoy pagando, te estoy dando para que vos pagues eso, la luz, el gas, la pago de manera diferencial, te pago más por tener ese servicio“, sintetizó.

Condenó que los controles de los diferentes ministerios o municipios se centren únicamente en el sector formal, lo que calificó como “cazar en el zoológico”. A fin de año, todos los municipios tratarán las nuevas tarifarias, y el sector teme que se vuelvan a subir los impuestos al sector comercial que ya está “remando hace rato”.

Diálogo para el salvataje del sector

El pedido de la Cámara es sentarse a conversar con las autoridades del Gobierno provincial para generar un “salvataje que necesita el comercio en toda la provincia en esta etapa“. Georgia aseguró que el diálogo es necesario porque “todos queremos lo mismo” y que ellos tienen la experiencia de “vivir del comercio” y de haber solicitado emergencias comerciales en otros momentos.

El objetivo, explicó, es que haya más comercios habilitados pagando menos porque “es increíble la carga tributaria que tenemos”. La Cámara se puso a disposición para colaborar y ver qué “ayudas que nos pueden llegar a dar” en el corto plazo. Finalmente, pidieron a las autoridades una previsión de la planificación económica para Santa Cruz para que el sector también pueda ir hacia esa dirección, insistiendo en que la urgencia es el control de la informalidad porque genera una “competencia realmente desleal” que lleva al cierre a los comerciantes que están luchando contra algo que no depende de ellos, sino de una decisión política del Estado. “De esta salimos todos juntos,” concluyó.