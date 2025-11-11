Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuatro de cada diez hogares argentinos recurrieron a sus ahorros o a la venta de pertenencias para cubrir gastos cotidianos durante el primer semestre de 2025, según el nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre “Estrategias de manutención ¿Cómo organizan su economía los hogares argentinos?”.

El estudio revela un marcado aumento del endeudamiento familiar y una creciente dependencia de subsidios y planes sociales frente a los ingresos laborales.

El documento, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), analiza cómo las familias combinan distintas fuentes y mecanismos para sostener su economía, desde los ingresos del trabajo hasta préstamos, ayudas estatales o recursos propios.

Como se organizan los hogares. Comparativa de las últimas dos décadas.

Más crédito, menos ayuda en especie

En comparación con 2003 —cuando se incorporó por primera vez esta medición—, el INDEC destaca cambios estructurales en la forma de organizar los recursos familiares:

El trabajo remunerado sigue siendo la principal fuente de ingreso y pasó del 78,3% al 82% de los hogares.

sigue siendo la principal fuente de ingreso y pasó del 78,3% al 82% de los hogares. Las jubilaciones y pensiones aumentaron de 29,4% a 35,7%, reflejando la expansión del sistema previsional.

aumentaron de 29,4% a 35,7%, reflejando la expansión del sistema previsional. Los planes sociales y subsidios crecieron de 4,5% a 14,6% de los hogares, una de las subas más significativas.

En cambio, los ingresos en especie (como alimentos o ropa provistos por el Estado o instituciones) cayeron del 9,4% al 6,3%.

El informe subraya que también hubo un fuerte incremento del financiamiento de gastos cotidianos: el 50,9% de los hogares compra en cuotas o al fiado, cuando en 2003 lo hacía el 22%. Asimismo, el uso de préstamos bancarios se cuadruplicó, al pasar de 3,4% a 14,2% de los hogares.

Cómo afrontan la necesidad de “llegar a fin de mes” las familias argentinas.

Cuatro de cada diez familias usaron sus ahorros

Entre las llamadas “estrategias de reemplazo o complemento de ingresos”, el INDEC señala que el 37,4% de los hogares gastó parte de sus ahorros para afrontar gastos, frente al 19,9% registrado dos décadas atrás. Esta práctica atraviesa todos los niveles de ingreso, aunque es más común entre los sectores de menores recursos.

En el estrato de ingreso bajo, uno de cada tres hogares se endeudó, mientras que entre los de ingreso medio lo hizo uno de cada cuatro. Los hogares más pobres, además, son los que más dependen de ayudas en especie o transferencias directas.

Desigualdad y contexto económico

“El contexto económico y social incide directamente en las estrategias que utilizan los hogares”, explica el informe. En los últimos años, las familias argentinas atravesaron escenarios dispares —desde la pandemia hasta la inflación actual—, lo que derivó en un uso sostenido del crédito y los ahorros para cubrir el consumo corriente.

El estudio también muestra que entre tres y cuatro de cada diez hogares viven de jubilaciones o pensiones, mientras que uno de cada tres recibe algún tipo de ayuda estatal en dinero.

Cada vez hay más hogares que apelaron a pedir un préstamo para atender los gastos cotidianos.

Tendencias de largo plazo

Según el seguimiento del INDEC entre 2016 y 2025, el uso del crédito se mantiene estable en torno al 50%, con picos durante 2024 y comienzos de 2025. En paralelo, las ayudas estatales en especie aumentaron del 2,2% al 6,3% en nueve años, especialmente entre los hogares de ingresos bajos.

Por otro lado, los hogares que perciben ingresos por alquileres se mantienen en torno al 3%, concentrados en los sectores de mayores ingresos.

Un retrato de la economía doméstica

“El análisis permite visualizar cuántos hogares viven de su trabajo, cuántos perciben subsidios o ayudas y cuántos se endeudan o usan ahorros para cubrir sus gastos”, resume el informe del INDEC

El dosier estadístico concluye que las estrategias de manutención en la

Argentina se diversificaron en las últimas dos décadas, pero también

se tornaron más frágiles: el endeudamiento, el uso de ahorros y la

dependencia de ayudas públicas son hoy componentes centrales de la

economía familiar.