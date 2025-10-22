Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la previa al tratamiento del proyecto de Ley 561, que restituye la figura del Procurador en el Poder Judicial de Santa Cruz luego de 30 años, el Fiscal y la Defensora ante el Tribunal Superior de Justicia realizaron una conferencia de prensa para cuestionar la reforma porque avasalla la autonomía de los organismos a su cargo y pidieron que este tipo de cambios sean debatidos con más tiempo y fuera del contexto electoral.

La defensora Romina Saúl señaló que el proyecto de ley que busca la restitución del Procurador General, conocido como “Ley Sosa”, implica una modificación sustancial de la estructura judicial de Santa Cruz. “Este proyecto de ley realmente implica modificar sustancialmente y generar cambios significativos y graves para dos instituciones muy importantes en la provincia: el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal”, afirmó Saúl.

El fiscal Lisandro De La Torre coincidió y agregó que la iniciativa concentra facultades en una sola persona, lo que considera incompatible con los principios de la división de poderes y la independencia judicial: “La concentración de facultades dentro de una misma figura genera un retroceso institucional casi sin precedentes. Es complejo explicar cómo una persona puede ser juez, acusar y defender al mismo tiempo”, expresó.

Amenaza a la autonomía de los ministerios públicos

Romina Saúl remarcó que los Ministerios Públicos tienen autonomía funcional y financiera, reconocida por la reforma constitucional de 1994 y respaldada por fallos judiciales y organismos internacionales. “El proyecto abandona la denominación de defensores públicos oficiales, afecta la ley de órganos de revisión y revive un modelo pupilar que está derogado. Esto es un retroceso grave para la defensa de derechos humanos y para el acceso a la justicia en Santa Cruz”, aseguró.

Romina Saúl, defensora General ante el TSJ de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según ambos funcionarios, la Ley Sosa también pone en riesgo la igualdad de armas entre defensa y fiscalía, dificultando la implementación de juicios orales y por jurado, sistemas que favorecen la celeridad y transparencia en la administración de justicia.

Tanto Saúl como De La Torre hicieron un llamado al Poder Legislativo y al Ejecutivo para abrir un espacio de diálogo y debate técnico, antes de avanzar con la aprobación del proyecto: “Hemos enviado notas a la Legislatura y a la Gobernación para que nos reciban y podamos aplicar nuestros fundamentos. No se trata de una cuestión política, sino de garantizar la transparencia, la celeridad y el acceso a la justicia para todos los santacruceños”, concluyó Saúl.

Críticas al proceso legislativo

Lisandro De La Torre criticó el tratamiento exprés del proyecto de ley, asegurando que no se consultó a especialistas ni a los propios ministerios públicos:

“Esto no trae celeridad ni transparencia. Se está tratando una reforma estructural sin debate, sin participación de la ciudadanía y de los abogados de la matrícula”, señaló.

Lisandro De La Torre, fiscal General ante el TSJ de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Saúl agregó que en otras provincias, como Santa Fe y Formosa, los ministerios públicos han logrado separarse de las procuraciones y fiscalías, fortaleciendo su autonomía y generando precedentes nacionales que la Ley Sosa contradice.

Situación del Tribunal Superior de Justicia

Respecto a la situación actual del Tribunal Superior de Justicia, ambos funcionarios confirmaron que la presidencia recae en la Dra. René Fernández, y que existen vocales en funciones que ejercen conforme a la normativa vigente.

De La Torre advirtió que el proyecto de ley permitiría al Procurador subrogar al TSJ, una medida que consideran un avasallamiento institucional.