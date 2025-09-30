Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes se realizó –como estaba previsto- el encuentro de la paritaria laboral entre el Consejo Provincial de Educación, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica (AMET), con la mediación del ministerio de Trabajo.

Durante la misma, los sindicatos docentes esperaban una propuesta de recomposición salarial que no llegó, aunque se informó que se adelantaba la paritaria salarial para el 17 de noviembre. También se confirmó la devolución de los descuentos antes del 10 de octubre. Sin embargo, en el caso de ADOSAC, esperaban una propuesta de recomposición inmediata.

De ese tema habló el secretario general César Alegre en una entrevista en LU12 AM680 donde señaló que en el marco de la paritaria laboral, “nosotros hicimos un planteo que tiene que ver con lo salarial. No hubo una propuesta salarial de parte del Consejo Provincial de Educación, es decir del Ejecutivo“, subrayó.

”Sí precisaron una fecha de paritaria salarial que abrirían para el 17 de noviembre, en la paritaria anterior del día jueves dijeron que iba a ser en diciembre, nosotros no estuvimos de acuerdo porque lo que estamos planteando que el compañero está pasando la necesidad ahora”, comentó más adelante.

Afirmó que plantearon esa necesidad de retomar el diálogo lo antes posible al respecto a la a lo salarial porque “estamos demandando, por congreso provincial, cláusula gatillo, más una recomposición salarial acorde al costo de la canasta básica total, ahora”, subrayó Alegre.

En tanto, confirmó que hubo un acuerdo respecto a la devolución de los días caídos antes del 10. “Nosotros precisamos que sea lo antes posible y el Consejo Provincial de Educación se comprometió como fecha límite el día 10 de octubre, tiene que ver con los descuentos de agosto y los descuentos que se van a producir de septiembre”, dijo.

Cargos docentes y matrícula

Respecto a lo laboral, “el Consejo Provincial de Educación entregó las POF, las plantas funcionales, es decir, la cantidad de cargos y horas que hay en cada institución de Río Gallegos y de El Calafate; donde vemos que están faltando cargos respecto del año pasado”, alertó el secretario general de ADOSAC.

“Ver las POF significa ver la cantidad de cargos, la cantidad de laburo que va a haber para nuestros compañeros, entonces es muy importante ver la cantidad de cargos que hay, ver la dificultad que tenemos con la matrícula ye quedó que vamos a discutir desde el día jueves con el Consejo Provincial de Educación para retomar el diálogo respecto a la cantidad de alumnos”, subrayó.

En ese sentido, insistió: “Nos parece muy importante discutir eso porque va a depender eso la cantidad de cargos que se puedan sostener y también tenemos que discutir la cantidad de cargos que se puedan crear, como por ejemplo son los gabinetes psicopedagógicos, las preceptoras únicas; queremos sostener la misma cantidad de empleo” aunque “hay un montón de otros problemas que tienen que ver con las jubilaciones, las tareas pasivas, sumarios”, detalló.

“Necesitamos, sí o sí poder trabajar con nuestros compañeros, llevarlo a debate en los colegios, en la asamblea y después volver a un congreso y nosotros traer una propuesta al Consejo Provincial de Educación”, expresó.

Entre otras cosas, César Alegre sostuvo que cuando trasladaron en su momento la preocupación por los cargos y la matrícula, desde el CPE y el ministerio de Trabajo les respondieron que la política del gobernador Claudio Vidal iba a ser la de sostener los puestos de trabajo. “En la realidad, no está pasando porque salieron Acuerdos que no se consultaron con el gremio como el 328, 329 que estamos pidiendo que se deroguen”, subrayó.