La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) confirmó una medida de fuerza de 48 horas para este martes 16 y miércoles 17 de septiembre. El gremio reclama la reapertura de paritarias, una recomposición salarial y la devolución de descuentos aplicados por días de paro.

El secretario general de AMET, Gustavo Basiglio, explicó que la decisión se tomó “por mayoría de votos” ante la falta de avances en la negociación con las autoridades provinciales.

Entre los puntos centrales de los reclamos se encuentran: reapertura del diálogo y negociación salarial; devolución de los descuentos por días de paro; reconocimiento del título en el segundo cargo y equivalentes en horas; fondos adeudados a instituciones educativas; mantenimiento en las Escuelas Técnicas; y revisión del recorte del vademécum que afecta a los docentes.

Comunicado oficial del Ministerio de Trabajo

En paralelo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social difundió un comunicado en el que confirmó que este jueves se llevarán a cabo reuniones de subcomisiones laborales con participación del Consejo Provincial de Educación (CPE), la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) .

“El objetivo es abordar y avanzar en los temas vinculados a las condiciones laborales, promoviendo la construcción de consensos y dando continuidad al proceso de diálogo entre las partes”, señaló la cartera laboral.