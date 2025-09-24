Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se reunirán este jueves al mediodía para la reunión paritaria.

La reunión se realizará en la sala del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Cabe recordar que este lunes, ADOSAC había confirmado su asistencia a la paritaria, suspendiendo de esta manera los paros previstos para esta semana.

Además, la asociación docente convocó a un nuevo congreso para este fin de semana próximo para analizar la propuesta del Poder Ejecutivo y “definir las acciones a seguir”.

El paritario de ADOSAC, Miguel del Plá, había anticipado a La Opinión Austral que el paro se convirtió en “la única herramienta que tenemos para que la negociación se pueda abrir”. Adelantó que el sindicato irá a la reunión del jueves “con la mejor expectativa”, pero si no se abordan los problemas “con seriedad”, la lucha se profundizará, pues “no vamos a abandonar el plan de lucha hasta que no tengamos soluciones“.