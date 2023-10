Este sábado en el ciclo “Es todo un tema“, que se emite por FM Láser 92.9 y en dúplex por LU12 AM680, cuatro candidatos a concejales de Río Gallegos hablaron sobre sus propuestas de cara a las elecciones del 22 de octubre. Los invitados fueron Gabriela Ance (Frente de Izquierda), Rodrigo Cabrera (Juntos por Río Gallegos), Anabel Guzmán (Por Santa Cruz) y Zarina Giardino (Unión por la Patria), quienes debatieron junto a los periodistas Iara Martínez, Juan Reyes y Nicolás Farías.

Para comenzar, Ance sostuvo que, en su caso, formar parte de la lista, que lleva como candidata a intendenta a Natalia Gutiérrez, lo definió un plenario del partido. “Nosotros definimos así las candidaturas” y, respecto a su interés por la política, manifestó que milita desde los 16 años, siendo las movilizaciones docentes las primeras en las que participó. Luego, en 2009 comenzó -en la universidad- a militar con el Partido Obrero.

Gabriela Anca (Frente de Izquierda).

En el caso de Zarina Giardino, afirmó que “siempre había visto la política desde afuera“, aunque afirmó que desde la música notaron que no tenían espacios, no tenían voz por lo que “apareció Pablo (Grasso) no sólo por los festivales, sino por todas las oportunidades que nos dio con las capacitaciones. Bueno, cuando se presentó la oportunidad, decidí involucrarme“, subrayó.

Zarina Giardino (Unión por la Patria).

La siguiente que tomó la palabra fue Anabel Guzmán, quien relató que “a mí la política me encontró” y se definió como una persona “muy inquieta y que nunca de callar“. Afirmó que en 2018 se comprometió con unas amigas en el tema de los índices de suicidios por lo que empezamos con este proyecto ‘RGL pasea por las calles’, una convocatoria que creció y fue algo hermoso“.

Anabel Guzmán (Por Santa Cruz).

En tanto, Rodrigo Cabrera detalló que milita desde hace años y que comenzó en la Juventud Radical. Manifestó que en 2003 fue la primera participación en la campaña a intendente de “Pirincho“ Roquel. “De a poco nos fuimos formando y pasamos a la Juventud Radical provincial, para luego pasar como delegado de la convención nacional del partido”, dijo. “Me motiva presentarme con una persona como ‘Leo‘ Roquel, un emergente del partido”, mencionó.

Rodrigo Cabrera (Juntos por Río Gallegos).

Respecto de los desafíos que enfrentaron en estos primeros años en la política, Gabriela Ance manifestó que la lucha estudiantil con el boleto para los estudiantes “me fue llevando a otros lugares”. Y añadió: “La experiencia fue muy fuerte porque te vas haciendo en el camino, vas haciendo experiencia en la lucha de los trabajadores, las mujeres, los desocupados. Llamaba la atención porque recién arrancaba y fue una gran influencia para muchos jóvenes esa lucha reivindicativa para muchos estudiantes“.

Para Zarina Giardino, sus primeros desafíos fueron los aprendizajes de aquellos que tenían muchos años de experiencia. “Nosotros no podíamos mostrar lo que amábamos, había bandas que no tenían para comprar una cuerda” y afirmó: “Me gustaría ayudar a la gente que está empezando en la música, en el teatro, el arte, a que no pase por eso; son cosas que bajonean y no dan ganas de seguir y a muchos chicos y chicas la cultura o el arte les salva la vida“.

Anabel Guzmán manifestó que el desafío más grande es que cuando habla con los vecinos es “la mala política que venimos arrastrando hace tantos años, de esos funcionarios que fueron cada vez más ricos y el pueblo cada vez más pobre, lo veo como un desafío que la gente vuelva a creer en uno; soy procuradora, no soy una improvisada, pertenezco a un espacio como el SER que es un partido nuevo”.

Mientras que Rodrigo Cabrera manifestó que su inquietud apareció en los conflictos sociales. Eso le interesó, empezó con la historia de su partido y dijo que, si bien no se puede generalizar en que todos los políticos son ladrones, es importante formarse, pasar por un comité, una unidad básica o un local de la izquierda. “Para mí la política fue una contención“, aseveró.