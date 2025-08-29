Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No hacen ruido, pero están ahí: estaciones de monitoreo, sensores de calidad del aire, reportes de emisiones, objetivos de eficiencia hídrica. En un mundo cada vez más urgido por una agenda ambiental concreta, la transformación del sector minero en la Argentina empieza a medirse no solo por lo que produce, sino por cómo lo hace.

En Santa Cruz, el cambio ya se percibe. Allí, donde los recursos naturales son vastos pero frágiles, algunas operaciones mineras están adoptando prácticas que buscan equilibrar producción con preservación. El caso de Cerro Negro, el yacimiento operado por Newmont, funciona como un ejemplo de esta nueva lógica: una minería que cuantifica su impacto, ajusta su huella y actúa en consecuencia.

En un entorno semiárido como el de la estepa patagónica, el agua es más que un insumo escaso: es un bien preciado a preservar. Por eso, una de las prioridades en la gestión ambiental de la operación ha sido optimizar su uso. Durante 2024, en el procesamiento de mineral se alcanzó un consumo de 0,55 m³ por tonelada molida, mejorando el objetivo establecido de 0,61 m³/ton para el año.

La operación dispone de 9 pozos de agua para uso industrial y 4 para uso poblacional, y logró reutilizar el 60% del agua mediante recuperación desde el dique de colas, lo que equivale a 734.279 m³ destinados nuevamente al proceso.

“Optimizar la eficiencia en el uso del agua no es solo una meta operativa, es también un compromiso con el entorno que nos rodea. Saber cuánta agua usamos y en qué medida la reutilizamos es fundamental para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Tanto la responsabilidad ambiental y operativa como la transparencia, aseguran el cumplimiento normativo y fortalecen la relación con la comunidad”, explica Carolina Del Valle, Directora de Medio Ambiente de Newmont Cerro Negro.

Control, medición y datos abiertos

La confianza ambiental también se construye con datos. En Cerro Negro, cada año se realizan 494 análisis de calidad de agua y efluentes, en 127 puntos de muestreo, incluyendo cursos superficiales y aguas subterráneas. A esto se suman 228 mediciones de calidad del aire en 22 puntos de monitoreo y 4 de emisiones gaseosas, lo que permite un seguimiento preciso y constante.

Estas acciones, además, desde 2023 se comp’lementan con muestreos participativos, donde vecinos y técnicos trabajan en conjunto para recolectar, analizar y comrender los datos ambientales, fomentando la corresponsabilidad y fortaleciendo los vínculos de confianza.

“El monitoreo ambiental participativo no es una obligación: es una forma de decir que queremos quedarnos y hacerlo bien. Cuando la comunidad participa en los datos, el control deja de ser técnico y se vuelve social”, afirma Sandro Sanchez, Líder de Desempeño Social y Comunidades de Newmont.

Emisiones y transición energética

En línea con la Estrategia Cimática de Newmont, se mantiene el compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050 a nivel global, con objetivos intermedios a 2030:

• 30% de reducción en las emisiones de alcance 1 y 2.

• 15% menos emisiones en la cadena de suministro.

• Sustitución de un 10% de energía fósil por renovable.

Actualmente, la matriz energética de Cerro Negro ya presenta un 62% de uso de fuentes renovables, frente a un 38% de energía convencional, con 59.712 MWh de origen renovable registrados en 2024.

Lejos de los mitos, en Santa Cruz empiezan a consolidarse casos que demuestran que a través de la adecuada gestión, el control y la mejora en eficiencia, la minería puede reducir su huella ambiental y generar confianza en su entorno.

Si bien queda camino por recorrer, los resultados muestran que cuando las métricas se alinean con los valores, el desarrollo puede avanzar en equilibrio con la naturaleza.

