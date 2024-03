“El Estado Provincial va a respetar el derecho de nuestros jubilados”, indicó el gobernador Claudio Vidal luego de una semana donde se instalaron versiones de una posible reforma del sistema previsional santacruceño, un tema que siempre genera mucha sensibilidad en los pasivos de la provincia.

“Más allá de que es cierto que financieramente tiene un déficit importante que tiene que cubrir el Estado, entendemos que a nuestros jubilados no se los puede abandonar bajo ningún punto de vista, así que por ese lado quiero llevarles tranquilidad”, manifestó en relación a que la Caja de Previsión Social podría pasar a la órbita de Nación.

Sobre este tema habló con La Opinión Austral la vocal por los pasivos en la CPS, Viviana Carbajal. En principio, se mostró muy conforme con las declaraciones del mandatario provincial. “Siempre da mucha tranquilidad escuchar a quienes nos gobiernan”, y acotó que “lleva tranquilidad porque convengamos que yo presenté una nota que se viralizó porque lo puse en los grupos de jubilados”, ya que “el presidente de la Caja (Marcial Cané) hablaba de una reforma y luego termina con las declaraciones del gobernador”.

Tras resaltar que “es un tema sensible”, aclaró que lo único que pidió fue la copia de un proyecto que se estaría confeccionando: “No puedo opinar si está bien o no, yo no lo conozco”, aunque sostuvo que estarán en alerta porque “todos los jubilados y los de más edad, recuerdan quién fue el ideólogo del Aporte Solidario, que es el actual presidente de la Caja. Yo pedí respuestas y derivó en otras cosas, se metieron otros intereses”.

Carbajal recordó que el Aporte Solidario se instaló en 2010, cuando se pone el artículo 52, inciso C. “Vi con mucha emoción, el 28 de septiembre del año pasado, derogar ese Aporte”, afirmó por la decisión tomada por la aún gobernadora Alicia Kirchner. También recordó que fue de la mano de un pedido del diputado José Luis Garrido. “Por eso nos sorprende que se hable de una reforma, ya que Garrido es del mismo partido que el gobernador”, dijo.

Teniendo en cuenta el antecedente de Cané, “los jubilados me dicen que estemos alertas y ante todas esas consultas, actué así y es mi costumbre; si por ejemplo hago un reclamo al Banco Santa Cruz, hago una nota y la subo a las redes sociales” e “insistió: “Que el primer mandatario haya tomado el tema, para mí es muy importante porque no estamos para seguir sumando más preocupación y traer fantasmas de otros tiempos”.

Lo había descartado

Cabe recordar que ya el jueves pasado, el presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané, se refirió a información que había circulado en algunos medios, descartando de plano la transferencia de la CPS a la Nación.

El presidente de la Caja de Previsión Social, Marcial Cané.

“La verdad no sé de dónde salen esas versiones. Claramente creo que hay una intencionalidad política detrás de esa información. Desde el principio lo dijimos todos y también el gobernador Claudio Vidal en reiteradas oportunidades remarcó que la Caja va a quedar en la órbita de la provincia. O sea que no se va a transferir de ninguna manera”. Y expresó: “La Caja de Previsión Social va a quedar en la órbita de la provincia. Es nuestra y no la vamos a entregar”, recalcó.

Por otra parte, Cané expuso detalles de la deuda del ente previsional. Al respecto, precisó que presenta un alto déficit mensual de 5.500 millones de pesos que al año se traduce en más de 70 mil millones de pesos. “Este es un tema que tenemos que resolver. Si bien tenemos problemas, se cumple con todos los compromisos y de acuerdo a la ley, los días 24 de cada mes se pagan los haberes de los jubilados y pensionados. Desde que asumimos venimos cumpliendo con la legislación”, expuso.