Luego del acto de apertura del 51° período legislativo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el jefe de gabinete de la provincia, Daniel Álvarez, se refirió al discurso que brindó el gobernador Claudio Vidal, en el cual expresó su compromiso a “revertir el déficit sin dañar las obligaciones del Estado ni poner en riesgo a nuestro pueblo“.

En diálogo con un móvil de La Opinión Austral, Álvarez dijo que el mandatario santacruceño les manifestó “a todos los diputados y a la ciudadanía en general una radiografía de cómo encontramos la administración y política de la provincia, evidentemente negativa”.

A propósito, indicó que si bien “la sociedad no quiere escuchar más estas cuestiones y a dirigentes políticos enfrentados”, es necesario exponer dichos datos “para continuar trabajando”.

Manifestó que “la gente sabe cómo estaban las escuelas y cómo siguen estando a pesar de que las estamos cambiando poco a poco. Sabe que faltan profesionales en los hospitales, que faltan ambulancias e insumos, que la Caja de Servicios Sociales no estaba funcionando bien y que aún está en un proceso de ordenamiento para empezar a mejorar”.

Sostuvo que fue justamente por ello que “la ciudadanía votó un modelo distinto para la administración de su vida. Somos conscientes y responsables de eso”.

El jefe de gabinete aseveró que “estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo”. En ese tenor, destacó la labor que llevan adelante “los médicos, los choferes de ambulancia, camilleros que trabajaron en la pandemia, las personas de las cooperativas, personal de maestranza, los policías, todo el sector de trabajadores anónimos que mantienen esta sociedad de pie”.

Auditorías de control

En cuanto a las auditorías de control interno en diversos organismos estatales que impulsó Claudio Vidal, comentó que “siguen en proceso”. Explicó que “hay algunos organismos que son muy grandes y han manejado cajas muy grandes y han hecho convenios con el Gobierno nacional saliente muy grandes y las auditorías son más complejas”.

De todas maneras, recalcó que “en uno u otro caso van surgiendo periódicamente irregularidades” y lamentó que “duele y cuesta entender cómo un político no piensa que cada peso que se mete en el bolsillo del Estado es un plato menos de comida para una criatura que lo necesita”.

Mencionó que “en Río Gallegos, tenemos vecinos que buscan comida en el basural y tenemos políticos que se han hecho millonarios sentados en los sillones de la Casa de Gobierno. Eso no puede seguir ocurriendo”.

“Tenemos un gobernador que está decidido y convencido de que el camino para cambiar y volver a la normalidad en la provincia de Santa Cruz es volver a instaurar la cultura del trabajo”, subrayó.

Por otra parte, dijo que se tiene prevista una medición del nivel de pobreza y desempleo en las principales ciudades de Santa Cruz: “Tiene mucho que ver con la modernización del Estado. Se está trabajando fuertemente desde la Secretaría de Estado y Modernización, que depende de la Jefatura de Gabinete, en la digitalización absoluta del estado administrativo”:

En ese sentido, enfatizó que “no tiene que existir el formato papel. Tiene que ver con el dinamismo y la rapidez y agilidad que brinda una herramienta digital e informativa”. Explicó que esta modalidad “va a permitir que se puedan cargar las estadísticas de una manera mucho más pragmática”.

Afirmó que “no deben existir hoy datos precisos de cuántas personas tenemos en Río Gallegos con diabetes, con síndrome de Down, con silla de ruedas. Hace falta tener esos números y con el tiempo y la digitalización vamos a poder avanzar en esas estadísticas. Además, de pobreza no se conocen en profundidad porque no se recorren todas las localidades”.

Para cerrar, y en concordancia con lo planteado por el mandatario provincial esta tarde, sostuvo que “hay que trabajar en un sentido federal, no solo direccionar recursos para un sector en particular. Tiene que haber oportunidades para todas las localidades porque necesitamos que toda la provincia vuelva a ponerse de pie”.