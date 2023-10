Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El lema conformado por la UCR, el ARI y algunos integrantes disidentes del PRO que no cerraron filas con el partido SER, lleva a varios candidatos que intentarán que el lema “Juntos por Río Gallegos” sea más competitivo de lo que fue en las elecciones provinciales del mes de agosto. Uno de los candidatos por ese sector es Daniel Bagnasco, quien en una entrevista para el ciclo “Camino a las Urnas” se refirió a sus propuestas.

Para comenzar, aclaró que proviene de la rama “bullrichista“, en referencia a la candidata a presidenta por el PRO, Patricia Bullrich, al tiempo que explicó que el sector del PRO que se fue con el gobernador electo Claudio Vidal es el que trabajaba con Horacio Rodríguez Larreta. “Nosotros somos afiliados al PRO, tanto Julio Audi, que también es candidato a intendente, como yo; ellos decidieron hacer alianzas con (Claudio) Vidal, nosotros no estábamos de acuerdo porque queríamos seguir con Patricia (Bullrich) dentro de Juntos por el Cambio y así lo hicimos”, dijo en LU12 AM680.

Respecto a las medidas inmediatas que tomaría en caso de ser electo intendente, respondió: “Hacer un inventario general, llamar a auditores, verificar las cuentas, verificar el parque automotor, todo lo que se refiere a reacomodar la administración municipal, si es que hay que reacomodarla, yo creo que sí” y agregó: “Se solicitará la ayuda de profesionales; yo me voy a guiar mucho por profesionales”. Sobre esto último subrayó que a la ciudad “habría que reacomodarla en su parte administrativa; hoy en día no tenemos información de lo que se gasta en una obra; se ha tenido que solicitar la información vía judicial para que fuera entregada. En un momento lo leí al actual intendente diciendo que no sabía cuánto había gastado en una obra”, sostuvo.

En otro orden de cosas, Daniel Bagnasco aseguró que en la presentación de candidatos de Juntos por Río Gallegos, cinco de los cuales son radicales y los dos del PRO, “nos comprometimos a trabajar todos de la misma forma, de manera transparente. Se va a decir cuánto ingresa al municipio al principio del mes y cuánto se terminó gastando al fin de mes”. Y expresó que si alguno de ellos ingresa a la intendencia, “los otros cuatro vamos a colaborar con el electo“.

“Me parece que el vecino se merece tener información real de lo que sucede en el municipio; nos cuesta pagar los impuestos, hay que aprovecharlo y hay que mantenerlo en claro”, insistió el candidato. “Cuando cualquier vecino venga a decirme: ‘Bagnasco, ¿cuánto se gastó en asfaltar la calle?’, yo tengo que darle la información; me parece que es lo lógico, esa sería mi forma de trabajar“, añadió. Respecto a cuáles son los problemas que urgen, sostuvo: “Tenemos frentes para abarcar por todos lados; tenemos mini basurales; yo recuerdo un día venir en un vuelo desde Río Grande hacia Río Gallegos y ver el basural incendiado, ver la columna de humo, qué fea impresión. Tenemos que atacar los basurales con profesionales. Ver qué hacemos con la deposición de la basura. Tiramos dos millones de pesos por día a la basura entre latas de aluminio, entre cartones, todas esas cosas creo que las podemos reciclar y hasta el municipio puede tener ingresos del vaciadero”.

Más adelante manifestó que la comuna y los vecinos deberían ponerse de acuerdo en asfaltar ciertas calles principales de los barrios, que por esas calles transite el transporte público, que tengan buenas garitas, buena iluminación. “Arrancar por eso; pongámonos una meta y no trabajemos 15 días antes de las elecciones, trabajemos cuatro años. Tenemos colectivos nuevos, hay que aprovecharlos y mejorar el parque automotor municipal”, sostuvo.

Pero Bagnasco también alertó sobre en qué condiciones se recibiría la administración municipal y hasta recordó una charla que mantuvo con Roberto Giubetich cuando este era intendente. “En una reunión con vecinos, le digo que teníamos una laguna de 50 metros de largo en las calles, no teníamos forma de sacarnos del agua, no teníamos forma de sacar esas lagunas. Entonces le preguntábamos: ‘¿Lo podemos sacar con camiones chupa?’, y me dice: ‘Tengo dos camiones andando‘. Le digo: ‘¿Podemos hacer hormigón?’, y me responde: ‘Me dejaron un solo camión trompo que está todo pinchado‘”. “Hay que ver con lo que uno se enfrenta cuando ingresa, tanto en lo económico como en el material rodante y habrá que empezar de cero (…) Va a haber que poner a cada persona en su lugar de trabajo, cada director nuevo y que nos vaya informando en qué condiciones se encuentra el municipio local“, subrayó.

También dijo que, según tiene entendido, el municipio cuenta con un presupuesto anual de 21 mil millones de pesos. “Habría que ver la masa salarial, cuánto se va en salarios y después lo que se puede ir comprando, lo haremos, si se puede comprar una máquina por mes, lo vamos a ir haciendo; hay que trabajar con seguridad, yo veo las camionetas municipales que son un certificado de pobreza, con operarios viajando atrás sentados, que eso no está permitido”, manifestó.

Entre otras cosas, respecto a una nueva ley de coparticipación, respondió: “Todo se puede charlar, si yo fuera intendente y tuviera que ir a hablar con el futuro gobernador, lo charlamos, no hay ningún problema” y subrayó: “Me parece que todos los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo, porque estamos en una situación de emergencia, tenemos el 50% de la población en Río Gallegos bajo la línea de la pobreza“.