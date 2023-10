Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El interventor de YCRT, Daniel Peralta, se refirió este martes a las declaraciones formuladas por el ministro de Economía y candidato a presidente por “Unión por la Patria”, Sergio Massa, quien afirmó al Grupo La Opinión Austral que garantizará la continuidad del yacimiento y de la usina termoeléctrica.

La semana pasada, el exgobernador de Santa Cruz ya había indicado a LU12 AM680 que “sólo Sergio Massa garantiza la productividad de YCRT“, al tiempo que había sostenido que había cuestionado a la oposición: “Esta central estuvo parada por cinco años, es importante recordar que desde 2015 a 2019 el Gobierno nacional no movió un dedo en este yacimiento. La política del ingeniero (Mauricio) Macri en parte de la Cuenca Carbonífera fue horrible, ya que paralizar la central y abandonar la mina produjo un gran daño en todo el equipamiento de la mina y la caldera, el frío y los vientos hicieron lo suyo también”, mencionó.

El interventor de YCRT, Daniel Peralta, uno de los oradores de la audiencia de ayer.

Ahora, Peralta -entrevistado por La Opinión Austral- hizo hincapié en la entrevista realizada a Massa en la que este último no hizo distinción entre los candidatos de La Libertad Avanza o de Juntos por el Cambio. “Los dos plantearon recorte y cierre“, dijo el candidato a presidente de la Nación y señaló: “Hay que decírselo a la gente de Río Turbio y de 28 de Noviembre; es muy importante que el domingo, cuando vayan a votar, busquen la bandera Argentina en el cuarto oscuro, que es la que defiende a YCRT“.

Pero, también, fue consultado sobre si garantizará la continuidad de la empresa para que siga funcionando si es electo presidente, respondió: “Sí, no sólo eso, estamos en este momento haciendo una inversión en tecnología para lo que es la turbina de generación y, por otro lado, trabajando con (el interventor) Daniel Peralta en la búsqueda de mercados para la exportación de carbón; las dos cosas a la vez”, afirmó.

Precisamente, este último fue entrevistado ayer por los dichos de Massa y ratificó lo que mencionó la semana en la que se realizó la audiencia pública de Evaluación de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica “14 Mineros 240 MW”. “Conozco y me consta el compromiso (de Massa) para sostener salarios, vigencia de convenios colectivos e inversiones, tanto en mina como en la 240 y en la central de 21 megas” y no dudó en sostener que con Sergio Massa “tenemos garantizada la figura jurídica y tenemos asegurada, hacia adelante, una larga vida en el yacimiento” y “las otras dos opciones no nos garantizan absolutamente nada“.

Por su parte, Daniel Peralta agregó que los montos de las inversiones en minería son enormes, por lo que “solamente los puede sostener en una empresa pública dependiente de un Estado nacional, un presidente con conciencia nacional“, por lo que “una visión que no tiene ni idea dónde queda Santa Cruz y qué es lo que hay que hacer con la provincia, más que con un espíritu de revancha, no se puede comparar con quien tiene una visión estratégica de lo que son las energías“. Incluso, remarcó que dio muy buena señal para trabajar en conjunto con el gobernador electo. “Con él (Massa) estamos seguros y confiados, con el resto es una moneda al aire“, finalizó.