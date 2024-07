Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, el diputado Eloy Echazú (presidente del bloque Unión por la Patria-PJ) se presentó en el Juzgado de Instrucción Penal N° 3 de Río Gallegos donde presentó una denuncia formal contra el vicegobernador Fabián Leguizamón y la diputada y designada presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido.

“A partir de la bochornosa sesión de la semana pasada, donde nosotros planteamos el cumplimiento de la Constitución Provincial y el oficialismo pidió un cuarto intermedio del que nunca más volvieron al recinto; desde este Bloque planteamos una denuncia judicial al vicegobernador Fabián Leguizamón por incumplimiento de deberes de funcionario público preceptuado en el art. 248 del Código Penal de la Nación y a la titular del CPE por el delito de usurpación de autoridad penado en el artículo 246 inciso 2 del Código Penal de la Nación“, dijo Echazú a través de un comunicado.

Diputado Eloy Echazú.

“Nosotros advertimos esta situación en el marco de la 7ma. Ordinaria y es por ello que efectuamos la denuncia, no hay otro objetivo que hacer respetar la Constitución Provincial”, dijo y agregó “acá no hay situaciones personales con los denunciados, simplemente queremos que la justicia determine si su accionar es punible o no y en ese caso que intervenga como corresponde y como lo establecen las normas provinciales y nacionales”.

Por su parte, durante el acto en la sede del Partido Justicialista de Río Gallegos, en el marco del 50 Aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, Echazú indicó a La Opinión Austral que “como fue de público conocimiento, la sesión del jueves pasado el vicegobernador no podía presidir la sesión porque no estaba el gobernador en la provincia en Santa Cruz”.

A continuación, explicó que cuando le planteó esto al vicegobernador, Leguizamón respondió que “no tenía ningún instrumento legal” y “le volví a reiterar que no podía basado en el artículo 115 y 117 de la Constitución Provincial” por lo que “la denuncia es porque hay que respetar las instituciones y nuestra base fundamental de la democracia que es nuestra Constitución”.

Finalmente, respecto de una posible sanción al vicegobernador en los estrados judiciales, el presidente del bloque de “Unión por la Patria” subrayó que deberán ser los jueces los que decidan pero que él como legislador, no podía dejar pasar esta situación “bochornosa”.

Cabe recordar que, a través de las redes sociales, Leguizamón había denunciado lo siguiente respecto de la sesión del jueves: “Acostumbrados a boicotear la representación democrática, la minoría kirchnerista utilizó tecnicismos según su propia conveniencia con la clara intención de dejar a los diputados de Por Santa Cruz en minoría parlamentaria“. Y señaló: “El kirchnerismo no quiere tratar el proyecto que permitirá armonizar y ajustar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (donde atornillados a las sillas archivan las causas de corrupción kirchnerista), el decreto de emergencia climática para preservar la salud pública (los diputados de la minoría no han querido reunirse con autoridades especialistas en el tema), e impedir la creación de ‘Santa Cruz Puede S.A’ (que también rechazaron rotundamente en comisiones como los anteriormente mencionados)”.