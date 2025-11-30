Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diciembre, el último mes del 2025, inicia este lunes y viene con aumentos en distintos rubros. Cuáles son los servicios que suben, desde las prepagas hasta las tarifas de luz y gas.

El costo de la salud: aumento de las prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga ya definieron los aumentos en sus cuotas a partir de diciembre. Los aumentos vienen en sintonía con el último dato de inflación de octubre difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) puesto en 2,3% para el décimo mes del año, las principales prepagas del país ya definieron sus incrementos en los valores de sus planes.

Los márgenes para aumentar el valor en las cuotas de los afiliados viene quedando por encima de la inflación en el rubro de Salud.

Según lo difundido por el INDEC, en octubre subió 1,5% en el Gran Buenos Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza del 22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%.

Sin embargo, los incrementos en los valores de sus planes muestra una tendencia ya consolidada, que es de una desaceleración respecto de los meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.

De esta manera, el valor de las cuotas queda en sintonía con el IPC de octubre:

Galeno: 2,3%.

Swiss Medical: 2,3%.

OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la región de la Patagonia.

Prevención Salud: 2,3%.

Avalian: 2,3%.

Hospital Alemán: 2,3%.

Sociedad Italiana: 2,3%.

Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los aumentos en los Servicios públicos

Las facturas de electricidad y gas seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Los incrementos para diciembre quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas).

Las facturas eléctricas recibirán un aumento del 3,6% con relación a los precios pagados en noviembre. Acá cabe la salvedad de que, en el caso de Santa Cruz, el incremento tarifario lo define (monto y aplicación) la empresa Servicios Públicos SE.

En tanto que la tarifa de gas rige el ajuste del 3,8% aplicado en noviembre que se trasladará directamente a las facturas del último mes del año. Más la actualización del cargo para el financiamiento de la zona fría que se elevó del 6,9% al 7,5%.

En ambos casos, el impacto final en las boletas dependerá de la categoría de casa usuario. Los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantiene bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

Cabe recordar que desde el 1 de enero se pone en práctica el nuevo esquema de subsidios focalizados en hogares vulnerables, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados, y dispuso la consulta pública en donde será sometido el nuevo diseño

Dejarán de existir los niveles N1, N2 y N3 y pasarán a estar ubicados en dos grandes grupos: hogares con subsidios y hogares sin subsidios.

Actualización de Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres tendrán que afrontar un incremento del 28,67% para el último mes del año. De esta manera, se consolida la desaceleración en el incremento de los alquileres