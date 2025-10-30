La ministra Nadia Ricci destacó el compromiso de las autoridades salientes, Rubén Martínez y Rocío Albornoz, agradeciendo su labor al frente del organismo provincial. Resaltó especialmente la promoción de los destinos turísticos santacruceños y el trabajo conjunto tanto con el sector público como privado para el fortalecimiento de la actividad turística en la región.

Desde el Gobierno provincial informaron además que durante la próxima semana se realizarán reuniones y encuentros de trabajo con los nuevos funcionarios. El objetivo será garantizar la continuidad de las políticas turísticas de Santa Cruz, además de definir nuevas líneas de acción que impulsen el desarrollo del sector.