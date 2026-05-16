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Se concretó la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en la que se analizó el pedido de Provincia de tomar deuda por USD 600 millones.

Participó el ministro de Economía Ezequiel Verbes, la ministra de Gobierno Belén Elmiger y el secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Coloe. Además de los diputados Santiago Aberastain, Karina Nieto, Adriana Nieto, Fabiola Loreiro, Eloy Echazú, Patricia Urritia, Carlos Santi, Pedro Muñoz, Agostina Mora y Rocío García.

García señaló que la “Provincia arrastra un déficit contemplado en el presupuesto y para el cual existían herramientas financieras”. Se sumó la urgencia de “reactivar la economía en un contexto de caída de los ingresos en Nación como en Provincia“.

Defendió la “reactivación de la obra pública” al sostener que “dinamiza el comercio local” y “genera empleo”. Hizo hincapié en obras que podrían arrancar en el corto plazo.

Recordó que “históricamente Santa Cruz ha tenido un presupuesto comprometido en un 90% o más“, realidad que ya se conocía en las campañas electorales. Se había planteado la “aumentar los ingresos provinciales debido a que no alcanza para otorgar una recomposición salarial seria”.

Los ministros Elmiger y Verbes explicaron los alcances del proyecto de ley.

Explicó el impacto directo que tendría la inversión en infraestructura sobre los salarios, afirmando que si las obras públicas logran reactivar la economía, Provincia recibirá una mayor coparticipación y un incremento en sus ingresos generales. Se vuelve factible volcar dinero a los trabajadores.

Aclaró que si mediante este mecanismo se “logra aliviar el presupuesto de los gastos fijos que el Estado no puede dejar de abonar, como los servicios de luz y gas, la administración provincial obtendrá una mayor holgura financiera que le permitirá sentarse a discutir una paritaria“.

Insistió en que, más allá de los aspectos técnicos, si se logra comprender el objetivo de fondo que se busca con estos instrumentos de financiamiento, será mucho más fácil alcanzar los consensos para implementarlos.

En consonancia con el sector hidrocarburífero, advirtió que la perspectiva de la discusión cambia notablemente si la toma de empréstitos se encuentra respaldada por una proyección real del incremento en las regalías petroleras, por lo cual consideró indispensable poner todos estos elementos sobre la mesa para encontrar una salida a la crisis.