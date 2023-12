Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Legislatura de Santa Cruz estuvo en la Casa de Gobierno Provincial, donde mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Pedro Luxen.

El jefe de Bloque de UxP, Daniel Peralta, estuvo acompañado por sus pares: Rocío García, Agostina Mora, Eloy Echazú y Lorena Ponce. Por parte del Gobierno Provincial, participaron además el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez y la jefa de Bloque de Por Santa Cruz, Iris Rasgido.

Tras el encuentro, el titular del bloque opositor en la Legislatura dialogó con La Opinión Austral y brindó precisiones de lo dialogado con el Gobierno provincial.

“Es importante esta instancia, porque vamos a ponernos a trabajar punto por punto en las Leyes que se les quiere dar tratamiento. Ahora nos vamos a juntar en el bloque para evaluar esta instancia de diálogo. Siempre es bueno dialogar, más en este tiempo que las cuestiones están muy complicadas. Especialmente en el esquema nacional. Así que a partir de ahí vamos a ver como evoluciona nuestro diálogo”, comenzó diciendo Peralta.

“En principio, a partir del análisis y la evaluación ley por ley, iremos consensuando con el equipo de Gobierno la fecha de la sesión. Especialmente en el tema del presupuesto, que amerita cuestiones técnicas a nivel nacional. Nosotros no queremos dejar sin esa herramienta al Gobierno provincial. Sabemos lo que es tener el presupuesto actualizado en la mano”, agregó.

Diputados de Unión por la Patria: Rocío García, Agostina Mora, Daniel Peralta, Lorena Ponce y Eloy Echazú. FOTO: NAZARENA USANDIVARAS/LOA CONTENIDOS

“De toda esta evaluación saldrá la fecha de la sesión. No estaría confirmada para este viernes, podría ser este viernes si se llega a un acuerdo, especialmente sobre el Presupuesto“, ratificó Peralta.

En esa línea, el ex gobernador y actual diputado provincial, sostuvo: “Vamos a trabajar, nosotros no estamos para obstruir, estamos para trabajar y darle herramientas al Gobierno. La que estemos de acuerdo la votaremos y las que no, no”.

“Nuestra idea es ser positivos en esto. Entendemos que la gente está en una situación complicada. Las medidas nacionales son horribles. Lo que se plantea. Esto le va a tocar a la provincia de Santa Cruz. Tenemos que velar por el estado de los municipios, de todos, no solo de los compañeros que forman parte de nuestro espacio. Hay que trabajar firmemente y tratar de que las cosas evolucionen bien”, concluyó.