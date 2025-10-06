Diputados giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales la terna para el TSJ y la reincorporación de Eduardo Sosa La Cámara de Diputados de Santa Cruz envió a la Comisión de Asuntos Constitucionales la nueva terna judicial presentada por el gobernador Claudio Vidal y el proyecto que propone reincorporar a Eduardo Sosa como Procurador General.

Este lunes 6 de octubre, la Cámara de Diputados de Santa Cruz trata dos temas clave impulsados por el gobernador Claudio Vidal: la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General y el envío de la terna judicial que faltaba para cubrir vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Ambos expedientes fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que sesiona esta tarde a las 16 horas.

El Poder Ejecutivo provincial envió una nueva terna de postulantes luego de que la anterior fuera observada por no cumplir con los requisitos legales.

La nueva propuesta quedó conformada por:

Carlos Javier Bernasconi Lahn (DNI 22.381.307)

(DNI 22.381.307) Gabriel Nolasco Contreras Agüero (DNI 26.637.836)

(DNI 26.637.836) Fernando Hernán Kustich (DNI 20.453.223)

En esta nueva nómina, Bernasconi Lahn reemplaza a Gabriela Castro, quien había sido objetada por no reunir la cantidad de años de ejercicio profesional.

La Comisión de Asuntos Constitucionales analizará el expediente en su reunión de las 16 horas, lo que representa un nuevo paso en el proceso de designación de los miembros del TSJ.

Reincorporación de Eduardo Sosa: “una deuda histórica”

En paralelo, se tratará el proyecto que impulsa la restitución de Eduardo Sosa como Procurador General del Tribunal Superior de Justicia, una iniciativa presentada por el diputado Pedro Luxen, presidente del bloque Por Santa Cruz.

El proyecto establece que el Procurador será el jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, además de ocupar el primer lugar en la línea de subrogación para integrar el TSJ en caso de vacancia o licencia de sus miembros.

Durante la sesión, el legislador Mario Piero Boffi adelantó el acompañamiento del bloque oficialista al pase a comisión de la propuesta:

“Una vez más, este gobierno en la figura del gobernador Claudio Vidal viene a reparar una deuda histórica. La justicia no puede tardar 30 años como en el caso Sosa. Esta no es una victoria constitucional, es una deuda con todos los habitantes de la provincia”.

Diputado Mario Piero Boffi. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La discusión sobre estos nombramientos ocurre en medio de una fuerte disputa institucional con el Tribunal Superior de Justicia, tras la ampliación de sus miembros de 5 a 9, una medida judicializada que aún no tiene resolución firme sobre la validez de los pliegos de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora.