Este jueves se encontrará entre los proyectos a tratar la modificación de la Ley 1.600, que reinstaura la figura del procurador general del Tribunal Superior de Justicia como el jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, en cumplimiento con los fallos de la Corte Suprema en la demanda conocida como “Caso Sosa“.

El proyecto llega con despacho por mayoría de las comisiones y el bloque oficialista de “Por Santa Cruz” cuenta con las manos suficientes para aprobarlo, ya que alcanza con la mayoría simple. Con esta iniciativa, se volvería a incluir al procurador general, reafirmando su rol como jefe del Ministerio Público. Se reafirma que será -además- el primero en la línea de subrogación para integrar el Tribunal Superior de Justicia en caso de vacancia, licencia o impedimento de sus miembros, tal como lo preveía originalmente la Ley 1.600.

Cabe destacar que al proyecto principal le fue adosada la designación del mencionado abogado Sosa, aunque en este caso para poder aprobarse en el recinto, al ingresar como artículo 64, se debe contar con los dos tercios de los votos. Para reunirlos, deberán contar con algunas manos de la oposición.

Cuando se presentó el proyecto de ley, el presidente del bloque “Por Santa Cruz”, Pedro Luxen, sostuvo que el mismo “no sólo busca saldar la deuda con la Procuración, asegurando que el abuso institucional que sufrió la figura del procurador general no se repita, sino que además alinea la estructura del Ministerio Público con las exigencias de un sistema republicano que respeta las decisiones del Poder Judicial Federal“.

También vale destacar que esta iniciativa ha tenido sus férreos detractores. Por ejemplo, la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina afirmó que el proyecto de ley para restituir el cargo del exprocurador Eduardo Sosa vulneraría “los principios elementales del sistema acusatorio”, calificándolo de “grave“.