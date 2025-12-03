Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) convocó para este mismo miércoles a una “marcha de la bronca” en Río Gallegos en rechazo a los descuentos aplicados sobre los salarios de quienes realizaron medidas de fuerza durante octubre. La organización afirmó que el Gobierno provincial “pretende disciplinar a la docencia” y reclamó la devolución inmediata de las sumas descontadas.

La concentración está prevista para las 17 horas en la sede provincial del gremio, ubicada en Vélez Sársfield 381, desde donde partirá la movilización hacia la Casa de Gobierno. La convocatoria incluyó un llamado a asistir con los recibos de sueldo, documento que para el gremio refleja el recorte que impulsó la administración de Claudio Vidal.

Desde ADOSAC señalaron que la respuesta docente surge “frente a los brutales descuentos a días de las fiestas de fin de año” y remarcaron que la educación “se defiende en las calles” ante lo que consideran un intento de “disciplinar a quienes ejercen su derecho constitucional a huelga”.

Con la marcha programada para esta tarde, la docencia buscará visibilizar el malestar generado por los descuentos y por la falta de avances en las negociaciones paritarias. La ADOSAC afirmó que mantendrá sus iniciativas “en unidad y con organización” y aseguró que la participación masiva será determinante para marcar el rumbo del reclamo que continúa abierto en toda la provincia.

El Congreso de ADOSAC analizó la situación y fijó nuevas medidas

El gremio difundió además las resoluciones de su Congreso Extraordinario, realizado en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, que sesionó bajo la presidencia honorífica del docente Luis Leandro Cativa, fallecido recientemente. Según informaron, el encuentro ratificó la decisión de sostener las instancias de diálogo con el Gobierno, pero advirtió que el conflicto se agravará si no aparecen soluciones.

El Congreso confirmó que la organización asistirá a la reunión de la Subcomisión Laboral del jueves 4 de diciembre y a la audiencia de conciliación obligatoria del martes 9, donde exigirán que el Ejecutivo presente propuestas “concretas y satisfactorias” en materia salarial y laboral.

Además, los delegados aprobaron un paro de 24 horas para el viernes 5 de diciembre si el Gobierno mantiene los descuentos aplicados a los salarios de octubre.

Reclamos salariales y rechazo al Impuesto a las Ganancias

ADOSAC reiteró su rechazo a la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los sueldos docentes. Desde el gremio volvieron a plantear que “el salario no es ganancia” y exigieron la eliminación del tributo en el sector.

La conducción sindical sostuvo que el Gobierno provincial “pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026” si no presenta respuestas integrales a los reclamos salariales y a las demandas vinculadas con las condiciones laborales.

Críticas al sistema de salud y reclamos por la CSS

Otro de los puntos centrales del Congreso incluyó un fuerte pedido para que el Gobierno garantice la atención de la Caja de Servicios Sociales (CSS). ADOSAC reclamó la normalización de las derivaciones médicas, la provisión de medicación a pacientes con enfermedades crónicas, la restitución del vademécum completo y la presencia de profesionales en todo el sistema.

Rechazo al Proyecto de Ley de Educación nacional

En el plano nacional, el Congreso expresó un rechazo total al borrador del Proyecto de Ley de Educación impulsado por el Gobierno central. ADOSAC demandó a CTERA la articulación de un plan de lucha nacional y la convocatoria urgente a un Congreso Orgánico para definir medidas de alcance federal.

Convocatoria a un plenario provincial de sindicatos y organizaciones sociales

El gremio también convocó a todas las organizaciones sindicales y sociales de Santa Cruz a participar de un gran plenario intersindical, que podría realizarse el sábado 13 de diciembre. La finalidad será coordinar un plan de lucha unificado para enfrentar las reformas laborales y previsionales, los descuentos salariales, el Impuesto a las Ganancias y las políticas de ajuste en los tres niveles del Estado.