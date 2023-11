Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el encuentro nacional del gremio SADOP, que reúne a los trabajadores y trabajadoras de las escuelas de gestión privada en todo el país, se abordaron temas cruciales tanto relacionados con los docentes como con el panorama político nacional.

La jornada, que contó con la participación de más de 1.600 delegados, tuvo como uno de sus focos principales la capacitación a representantes sindicales.

“La semana pasada se realizó el congreso a nivel nacional. Viajaron más de 1.600 delegados de todo el país. Para nuestro sindicato es muy importante la capacitación de ellos, porque consideramos que son los ojos del sindicato dentro de las escuelas. Por lo tanto, hubo una parte que se dedicó a diferentes debates, grupos de trabajo con respecto a esta capacitación, que tienen que tener en cuenta los delegados, estar atentos a cualquier tipo de injusticia dentro de la escuela”, aseguró en diálogo con La Opinión Radio.

La segunda parte de la reunión se centró en el contexto político nacional y el próximo balotaje. Álvarez destacó que el sindicato SADOP apoya abiertamente la candidatura de Sergio Massa en estas elecciones. Según Álvarez, Massa representa un modelo de país que incluye, involucra y respeta la democracia, en contraste con la falta de un modelo claro por parte de otros candidatos.

Luego agregó, “que fue también muy importante, se habló con respecto a lo que se viene del ballotage, donde fueron muy contundentes los oradores diciendo que no estamos en una etapa de dudas, sino que tenemos que salir a decir a quién vamos a apoyar, a acompañar, porque más allá de las ideologías políticas, consideramos que es un momento de supervivencia“, señaló Álvarez.

Al respecto, el secretario fue contundente: “Hay algo que me quedó muy claro, que, por ahí, me hizo ver algo más de lo que está pasando, que no hay dos modelos de país, hay un solo modelo de país, que es el del compañero Massa, que nos incluye, nos involucra y sigue respetando y valorando la democracia”.

Del otro lado, aseguró, “no hay un modelo de país, entonces, en eso tenemos que ser claros. Más allá de las ideologías políticas, hoy estamos en una coyuntura donde tenemos que estar del lado de aquel que nos incluye“.

Álvarez, además, habló del panorama local: “Seguramente los santacruceños están pidiendo algún tipo de cambio. Sería bueno que lea el tipo de cambio que están pidiendo y ver qué sucede con esto”, señaló en otro tramo respecto a la postura del partido Por Santa Cruz.