Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una multitud de alrededor de tres mil personas colmó este jueves el centro de Río Gallegos en una marcha encabezada por la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC). Con bombos, redoblantes y banderas, los manifestantes reclamaron la inmediata apertura de paritarias y denunciaron la existencia de presuntas “listas negras” contra trabajadores de la educación, a las que calificaron como un mecanismo de persecución. La columna principal, que partió del barrio Belgrano poco después del mediodía, avanzó por la calle Estrada y finalizó frente a Casa de Gobierno, donde se realizó un acto con discursos de referentes sindicales y políticos.

El ingenio popular también dijo presente en la manifestación. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La movilización se distinguió por la masiva participación local y también por la presencia de más de 400 manifestantes llegados desde distintas localidades del interior provincial, lo que otorgó un carácter verdaderamente provincial a la jornada de protesta. Además, otros gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA) se sumaron al reclamo, fortaleciendo el frente sindical en Santa Cruz.

Entre los presentes se encontraba Luis Díaz, candidato a diputado nacional, quien dialogó con LU12 AM680 y resaltó la magnitud del encuentro: “Es una enorme movilización, estamos muy contentos porque los compañeros respaldan el plan de lucha. Necesitamos una paritaria para terminar con un conflicto innecesario; la docencia está hablando en la calle. El gobierno tiene la pelota en su campo: no se le puede descontar a toda la docencia. No vamos a bajar los brazos”, advirtió.

Luis Díaz hablando a la multitud. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La protesta también dejó en claro que el conflicto trasciende lo meramente salarial. Gabriela Ance, referente docente, remarcó a la Decana de la Patagonia: “Acompañamos estas movilizaciones porque lo salarial no se resuelve y seguimos por debajo de la línea de pobreza. Nos acusan de ñoquis y eso no es cierto. Buscan deslegitimar este reclamo”. Sus palabras reflejaron el malestar creciente entre los trabajadores de la educación que, además de exigir mejoras económicas, denuncian un clima de hostigamiento y descrédito hacia su tarea cotidiana.

Alguno de los carteles que alzaron los docentes en la marcha. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El escenario montado de manera improvisada frente a Casa de Gobierno se convirtió en el epicentro del acto, donde la dirigencia sindical expuso con dureza su posición. Miguel del Pla, referente de izquierda y de ADOSAC, sostuvo: “Es una movilización nunca vista. Pedimos que el gobernador no descuente porque el conflicto se puede complicar. Hace dos años él mismo decía que la gobernadora anterior perseguía a los trabajadores, y hoy quiere hacer lo mismo. Le pedimos que abra el diálogo, no queremos que este conflicto se extienda”.

Juan Manuel Valentín durante su alocución. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El mensaje fue replicado por Juan Manuel Valentín, secretario general de la filial Río Gallegos de ADOSAC, quien saludó especialmente a los docentes que viajaron desde el interior: “La fuerza de esta marcha provincial recorre todo el país. Hoy se están movilizando en varias provincias: Chubut, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires. Es muy importante que toda la docencia continúe con la lucha. Queremos decirle al gobierno que estamos por debajo de la línea de pobreza, que se maltrata a los docentes. Esto no se soluciona con amenazas de descuento, sino con la apertura de paritarias”.

La jornada de paro provincial comenzó el miércoles y, según confirmaron los gremios, se extenderá hasta mañana viernes. En ese marco, la marcha de este jueves se convirtió en la postal más contundente del conflicto docente en lo que va del año, dejando en evidencia el nivel de descontento y la capacidad de convocatoria del sector.