Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones pesqueras del país mostraron un leve crecimiento respecto de igual período de 2024.

Aunque el calamar illex alcanzó cifras récord y un incremento del 48% en recaudación, el derrumbe en las ventas del langostino y la merluza, prácticamente, fagocitó la buena perfomance del calamar, arrojando apenas una suba del 0,6% interanual en las cifras exportadas.

Menos toneladas, mejores precios

Según datos del sector, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, se exportaron 419 mil toneladas que superó en USD 10 millones el total exportado, en igual período, en 2024.

Esta magra cifra se debió a que si bien el calamar superó en 47 mil toneladas la cantidad exportada en 2024 y generó USD 174 millones más que el año pasado, el langostino mostró una caída en ventas de USD 184 millones y la merluza hubbsi otros USD 10 millones.

La caída en volumen del langostino, no compensó los mejores precios logrados.

Langostino: conflicto, precios y caída de ventas

El langostino entero fue el más afectado del año. Vivió un 2025 atípico, que empezó con 40 días de retraso y aunque se extendió unos 10 días más de lo habitual, apenas se logró exportar un 47% del total de lo hecho en 2024, sumando, apenas, 34 mil toneladas despachadas.

Esta caída en volumen del 53% interanual, se redujo al mirar las cifras, ya que la escasez de la oferta hizo que se lograran mejores precios, aunque igual fue categórica la merma. La recaudación se redujo 45,6%, alcanzando USD 220 millones exportados, frente a los USD 405 millones de 2024.

¿La razón? el extenso conflicto que atravesó la pesquería del langostino. Es que el precio subió 16% (con precios pico de tonelada en USD 7.302 y un promedio de USD 6.559), pero lo que faltó fue la oferta por el acortamiento en un 50% de la temporada de pesca.

En contrapartida, el caso de las colas de langostino abastecidas casi totalmente por la flota fresquera, que no tuvo que atravesar ningún conflicto, las ventas en volumen crecieron un 3,5% pero la recaudación un 1,8% porque el precio tuvo una baja del 1,6%.

La merluza tampoco viene registrando un buen 2025.

Merluza: menos y cambio de dirección

También hubo menos volumen exportado de la Merluza Hubbsi. Si bien el precio aumentó levemente (+0,7%), pagándose un promedio de USD 3.222 la tonelada, las cantidades vendidas se retrotrajeron un 6,6%.

Una particularidad: España se consolidó como el principal comprador, desplazando a Brasil del podio. Más abajo en el ranking de mercados se observa que la demanda aumentó en Estados Unidos, al tiempo que cayó en Polonia e Italia.

En el caso de la merluza H&G y otras presentaciones diferentes al filet, la situación fue mejor; se mantuvo estable la demanda con 35 mil toneladas, pero tuvo un aumento de precio del 8,6%, quedando en 1.655 dólares la tonelada. Rusia y Ucrania, los dos principales mercados, requirieron un 34% y un 25% más que el año pasado respectivamente.

A nivel global se exportaron 48 mil toneladas de merluza por USD 156 millones.

El calamar illex fue la estrella de la pesca en 2025: mucha cantidad y buenos precios.

Calamar illex: el gran ganador

El calamar illex, que le dio vida al puerto de Puerto Deseado durante gran parte del año, fue la estrella de la primera parte del año. Se vendió 190 mil toneladas al exterior, lo que significó una suba del 32,6%, por un total de USD 538 millones (48% más que en 2024).

El precio promedio subió un 11,5% pagándose hasta USD 2.835 la tonelada, siendo China el principal demandante de la especie, aunque es el país que menos pagó. En tanto que el mejor valor lo ofreció España con USD 3.771/tn, pero compró menos del 10% de lo que se llevó el gigante asiático.

De cara al 2026 la diversificación de productos y destino será clave para el dinamismo del comercio exterior. Pero mucho más vital es que el extenso conflicto que atravesó al producto más valioso del mar argentino no se vuelva a repetir.