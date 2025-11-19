Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, el gobernador Claudio Vidal formalizó el último paso que cierra el proceso de licitación de las áreas que pertenecían a YPF. Fue con la firma del decreto que aprueba los contratos de cesión de los campos hidrocarburíferos que el pasado 10 de noviembre la empresa estatal Fomicruz acordó con Patagonia Resources SA, Clear Petroleum SRL, Roch, Azruge S.A., Brest S.A., Quintana Energy Investments SA y Quintana E&P Argentina SRL.

Al acto, realizado en el hotel Posada de Los Álamos en El Calafate y que contó con la cobertura de La Opinión Austral, asistieron funcionarios del Poder Ejecutivo, entre los que se encontraba el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez y el presidente de Fomento Minero Santa Cruz (Fomicruz), Oscar Vera. Además, Lisandro Deleonardis, vice presidente de Asuntos Públicos de YPF y Alejandro Martínez decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA (Universidad de Buenos Aires).

Asimismo, Carlos Gilardoni, presidente y CEO de Quintana y Gustavo Salerno, vicepresidente y CEO de Patagonia Resources fueron otros dos empresarios en la cita del martes. Estos últimos hablaron con La Opinión Austral del trabajo junto a Fomicruz y los sindicatos, la prioridad del empleo local y la importancia del anuncio de quita de retenciones que hizo el gobierno de Javier Milei, y el adelanto de Vidal sobre un nuevo proyecto de regalías.

Ricardo Chacra, en cambio, se refirió al fuerte acompañamiento del Gobierno provincial, los sindicatos y la cadena de proveedores. “Esta es una nueva oportunidad y todos están con ganas de que funcione”, manifestó, entrevistado por La Opinión Austral.

Por su parte, en primera fila, acompañaron en el encuentro los siguientes empresarios: Santiago Egurza de Azruge SA; Jorge Neuss de Patagonia Resources; Patricio Neuss de Patagonia Resources; Silvana Chacra de ROCH Proyectos SAU; Daniel Felici, vicepresidente Corporativo de Pan American Energy; Juan Martin Bulgheroni, vicepresidente de Planificación de Pan American Energy; y Matías Farina, vicepresidente Ejecutivo de YPF SA.

Durante el cónclave, se pudo ver a los directivos de las empresas en charlas amenas, en un clima distendido y de camaradería. Varios de ellos se conocen del rubro desde hace años y hay respeto profesional por la tarea y la trayectoria no sólo personal sino por las empresas que representan.

El mensaje

Unas horas después de concluida la firma de cesión, a través de las redes sociales, Claudio Vidal se refirió a este importante momento de cambio de paradigma en la explotación de las áreas convencionales en Santa Cruz. En ese sentido, indicó “…firmamos la cesión definitiva de las áreas hidrocarburíferas dando inicio a una etapa de trabajo responsable”. Y en ese contexto, dijo: “No fue un proceso sencillo. Hubo decisiones complejas a nivel nacional y mucha incertidumbre para los trabajadores. Pero hoy podemos decir que lo peor quedó atrás, las operadoras ya tienen la continuidad asegurada y compromisos firmes de inversión por más de 1.250 millones de dólares”.

“Se termina una etapa muy difícil, llegó el momento de salir adelante apuntado al sector productivo y al trabajo en equipo”, dijo el gobernador Claudio Vidal.

Fue en ese contexto en el que indicó que a las operadoras que llegan “les digo que cada compromiso firmado se cumple. Cada tarea acordada se ejecuta. Santa Cruz no vuelve atrás con prácticas que dañaron a nuestra provincia. Queremos empresas serias, que inviertan, produzcan y respeten nuestra tierra”. Además, “junto a la Universidad de Buenos Aires, acordamos la auditoría y validación de los pasivos ambientales, garantizando controles técnicos de primer nivel para todo lo que se viene”, señaló.

Asimismo, el mandatario provincial sostuvo: “Vamos a seguir trabajando para dar previsibilidad al sector, con un nuevo esquema de regalías y una ley de promoción para inversiones de largo plazo a distintos sectores productividad de la provincia. Se termina una etapa muy difícil, llegó el momento de salir adelante apuntado al sector productivo y al trabajo en equipo”.