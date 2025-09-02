Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales informó que recibió la Nota N° 2983/2025 de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, mediante la cual se convoca a reunión paritaria.

Según dieron a conocer a través de las redes sociales la misma quedó establecida realizarse el próximo martes 09 de septiembre a las 14:00 horas en la sede del Palacio Municipal.

Cabe destacar que durante una reunión paritaria a mediados del mes de abril se acordó un incremento salarial del 12 por ciento a pagar con los sueldos de abril que se pagaban en mayo. Las autoridades comunales destacaron los alcances del acuerdo y recalcaron que esto ha sido posible a pesar de la adversa situación económica que atravesamos.

En enero y abril se ajustaron los salarios de los municipales de Río Gallegos.

De hecho, el jefe de Gabinete, Diego Robles, brindó detalles sobre el acuerdo salarial alcanzado con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), en un “contexto económico adverso”. Según explicó, se trataba de un incremento del 12%, al cual se le sumaba al 2,7% otorgado en enero, alcanzando así un acumulado del 15% en el primer cuatrimestre del año.

La nota enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal al SOEM.

Unos días después los concejales refrendaron el decreto municipal N° 2611 que establece la nueva escala que regirá para los agentes de la Municipalidad, Juzgado Municipal de Faltas y del Concejo Deliberante.

Pedido de paritarias

Semanas atrás la que había pedido la convocatoria a paritaria había sido la concejal Daniela D’Amico (UCR). Fue a través de una petición formal a través de una nota enviada al Intendente Pablo Grasso, en la que señaló puntualmente: “Me dirijo a usted a los efectos de requerir la apertura inmediata de las negociaciones paritarias para los agentes municipales”.

La edil del Radicalismo indicó que “esta solicitud se basa fundamentalmente en el compromiso asumido el pasado 23 de abril, fecha en la que se acordó efectuar una revisión del índice inflacionario en relación al sueldo que perciben los empleados de la Municipalidad de Río Gallegos”.

D’Amico sostuvo además que “en los últimos días el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) puso en conocimiento de la población el índice de precios al consumidor (IPC), registrándose para el pasado mes de julio un 1,9 %”.

“Por lo expresado anteriormente y en función de los datos expuestos – subrayó la parlamentaria – y simplemente en mi rol de Concejal, representante de los vecinos de mi ciudad, ya que no soy la Edil designada en la Mesa Paritaria Municipal en representación del Cuerpo Deliberativo, es que reitero entonces mi pedido de apertura inmediata de las negociaciones” finalizó.