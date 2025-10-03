Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como adelantó de manera exclusiva La Opinión Austral, el bloque de “Por Santa Cruz” en la Cámara de Diputados de Santa Cruz presentará un proyecto de ley para que Eduardo Sosa sea reincorporado como procurador de la provincia, por iniciativa del gobernador Claudio Vidal. El tratamiento del proyecto será el lunes 6, a las 14:00, en sesión extraordinaria.

La noticia está enmarcada en la dura pelea que tiene el oficialismo con la justicia, tras la sanción de la ley que llevó de 5 a 9 la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia, norma que se encuentra siendo observada tras el amparo presentado la Asociación Gremial de Judiciales Provinciales.

En el año 2005, el TSJ dispuso hacer lugar al pedido de sustitución de ejecución de sentencia propuesto por la Fiscalía de Estado y fijó una indemnización por los daños y perjuicios a favor de Eduardo Sosa. Sin embargo, este último la rechazó.

La sesión también está judicializada por el amparo del presidente del bloque de Unión por la Patria, Eloy Echazú. En el medio, juraron los vocales Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, removieron al presidente del TSJ, Daniel Mariani. Y hasta se reflotó un pedido de Jury contra la ahora presidenta, Reneé Guadalupe Fernández.

¿Qué fue el Caso Sosa?

Eduardo Emilio Sosa fue procurador en Santa Cruz hasta que en el gobierno de Néstor Kirchner, en el año 1995, se eliminó su cargo. Esto derivó en la remoción del funcionario judicial, lo que llevó a que judicializara su reclamo por entender que se afectaba su inmovilidad en el cargo. Pero de qué manera se eliminó la Procuración. La legislatura provincial creó dos nuevos cargos: el de Agente Fiscal y el de Defensor de Pobres. Sin embargo, Sosa no fue repuesto en ninguno de los dos por lo que quedó fuera de la justicia, lo que –en ese momento y durante muchos años- constituyó una fuerte denuncia de la oposición.

Así las cosas, Sosa recurrió a instancias superiores, en ese caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primer antecedente de un fallo a favor fue en el 2001, cuando se le ordenó a la provincia reponer a Sosa en su cargo, algo que fue apelado por Santa Cruz. Eduardo Sosa, en tiempos de Procurador. (Foto: La Opinión Austral).

En el año 2005, por resolución firmada el 21 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, por mayoría, dispuso hacer lugar al pedido de sustitución de ejecución de sentencia propuesto por la Fiscalía de Estado y fijó una indemnización por los daños y perjuicios a favor de Eduardo Sosa. Sin embargo, este último la rechazó e insistió en ser repuesto en el cargo y volvió a realizar un recurso Extraordinario a la Corte.

Luego de un largo período sin novedades, en el 2009 la Corte sostuvo que el Tribunal Superior de Justicia provincial no acató lo resuelto por la Corte Suprema en las sentencias del 30 de junio de 1998, 11 de abril de 2000 y muy especialmente en la del 2 de octubre de 2001, y que desconoció abiertamente el preciso mandato que surge de ellas, que “no es otro que su reposición en el cargo de Procurador General ante el tribunal provincial”.

Eduardo Sosa, ya en sus años de reclamo para ser repuesto en el cargo que se había eliminado. (Foto: La Opinión Austral).

El 14 de septiembre del 2010, la Corte saca el siguiente fallo: “El incumplimiento por parte de la provincia de Santa Cruz de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un desconocimiento del principio de división de poderes que las provincias se han comprometido a garantizar (artículos 5, 116 y 117 de la Constitución Nacional), a la par que afecta la relación de subordinación propia del federalismo al que deben sujetarse todas las provincias argentinas cuando reciben un mandato del poder federal de la República”. El fallo llevaba la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. En tanto, el juez Enrique Petracchi no suscribió la sentencia.

A raíz de todo esto, le vuelve a exigir al entonces gobernador Daniel Peralta que reponga a Eduardo Sosa en su cargo, en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de duras sanciones penales en caso de no cumplir con esa manda judicial. “…En el pronunciamiento del 20 de octubre de 2009 el Tribunal puso de relieve la persistente y reiterada reticencia de las autoridades provinciales para disponer la reincorporación de Eduardo Emilio Sosa… A la fecha, y no obstante el tiempo transcurrido, la situación de incumplimiento se mantiene, por lo que la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte”, sostenían por entonces.

El acto en el Boxing

Pocos días después de ese último fallo de la Corte, el 8 de octubre del 2010, el entonces diputado nacional convocó a todos los gobernadores peronistas a Santa Cruz a respaldar a Daniel Peralta por el denominado Caso Sosa. Trajo consigo nada menos que a 18 mandatarios, para que banquen la decisión que se había tomado cuando él era gobernador. Fue en un acto multitudinario en el Boxing Club.

“Estos gobernadores que están presentes aquí vienen a defender con fuerza, no a pelearse con nadie, vienen a defender la institucionalidad y vienen a defender el federalismo de la Patria para que cada día sea más profundo y más grande”, dijo Kirchner en ese momento. El multitudinario acto de Néstor Kirchner en el Boxing, para defender el federalismo de las provincias por el fallo de la Corte en el “Caso Sosa”. Sería el último del expresidente antes de fallecer el 27 de octubre de ese año.

Sin embargo, el discurso de Néstor Kirchner no fue un no rotundo hacia la Corte. “…Nosotros podemos tener acuerdos o diferencias con la actual Corte Suprema, pero quien les habla, respetuoso de la independencia de la Justicia, como uno de los responsables morales de la construcción paulatina del difícil camino de construir una Justicia independiente -sabemos y sufrimos lo que fue una Justicia dependiente-; nosotros podemos estar de acuerdo o desacuerdo con una decisión de la Corte, pero es un poder independiente donde esperemos que realmente se consolide la independencia”, señaló.

También, manifestó: “Hay que defender la democracia, hay que defender la voluntad del pueblo, hay que defender la decisión soberana del federalismo, hay que defender la decisión soberana de las provincias; calculamos que se equivocaron, que lo van a remediar”, fueron sus palabras sobre el tema. Pero a ese acto casi nadie lo recuerda como el del Caso Sosa. Sino por ser el último en vida de Néstor Kirchner, precisamente en su ciudad, Río Gallegos. Apenas 19 días después fallecería en El Calafate.