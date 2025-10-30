Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves se llevó adelante una nueva reunión de la Subcomisión Laboral, con la participación del Consejo Provincial de Educación, la Caja de Previsión Social, AMET y la autoridad laboral, en Río Gallegos.

ADOSAC, que esta semana finalizará con un paro de 72 horas, estuvo ausente.

Por el CPE participaron su presidenta, Iris Rasgido; la Prof. Rosa Villaseca, y el Prof. Alejandro Vásquez, quienes junto a los equipos técnicos trabajaron en la ampliación del anteproyecto de los cargos de ayudante de laboratorio y ayudante de informática de las instituciones de educación técnico profesional.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación.

La titular de la cartera educativa destacó que la definición de los alcances, misiones y funciones de estos cargos es fundamental para seguir fortaleciendo los entornos educativos, potenciando la enseñanza y propiciando los aprendizajes de los estudiantes santacruceños.

En ese sentido, Rasgido expresó que la definición de esta normativa favorece a los docentes que se desempeñan en estos cargos, ya que el encuadre que se determina en cuanto a misiones y funciones les va a permitir ser reconocidos como “frente a alumnos” para acceder a la jubilación.

Por su parte, la presidenta de la Caja de Previsión Social, Lic. María Belén Elmiger, expresó que una vez definida la normativa por parte del Consejo Provincial de Educación y el encuadre de estos cargos como “frente a grado”, los trabajadores alcanzados podrán acceder al beneficio previsional correspondiente, reconociendo la labor educativa que desempeñan.

“El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, reafirma su compromiso con el diálogo, la planificación y construcción colectiva de políticas que fortalezcan la educación pública y el desarrollo profesional docente en toda la provincia”, subrayaron desde provincia.