El discurso completo de Pablo Grasso en el Concejo Deliberante de Río Gallegos El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, abrió el 76° periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Pidió a la sociedad que se involucre en la defensa de Río Gallegos y llamó al gobierno provincial a un diálogo serio y maduro.

El intendente de la capital de Santa Cruz inauguró el 76° Periodo Legislativo del Concejo Deliberante con el tradicional discurso de apertura. Repasó lo realizado hasta el momento y dio a conocer los lineamientos que se seguirán en 2024. También llamó al gobierno provincial a un diálogo serio y maduro, que respete las instituciones y la voluntad de la ciudadanía. Pidió a la oposición en el Concejo que “cuiden a su pueblo” y a la sociedad en general que se involucre con propuestas para defender Río Gallegos. Asimismo informó que el próximo martes inicia la mesa paritaria salarial y laboral de los trabajadores municipales.

Cerca del mediodía, el Intendente Pablo Grasso fue recibido por el cuerpo de concejales en el recinto de sesiones. Allí estaban presentes también integrantes de su gabinete, autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad, comerciantes, empresarios, integrantes de distintos entes del Estado, representantes de la Justicia, representantes del Poder Legislativo provincial, vecinos y vecinas, e invitados especiales.

El jefe comunal hizo una referencia a cada una de las áreas que componen su gestión, indicando brevemente lo realizado durante 2023 y las expectativas para este año.

Antes de ello, hizo referencia a un hecho que marca el lineamiento de su proyecto político, que fue la reciente entrega de 39 viviendas a trabajadores municipales. Esta posibilidad de acceder a un techo propio es “justicia social”, dijo Grasso al tiempo que afirmó que “es obra de un esfuerzo gigante de este municipio y de todos y cada uno de sus trabajadores”.

Discurso inaugural de Pablo Grasso en el Concejo Deliberante del año 2024

Buenas tardes a todos y todas, especialmente a quienes están sentados en sus bancas por mandato popular. Vengo una vez más a cumplir con lo dispuesto por la constitución, que no solamente es inaugurar el periodo de sesiones ordinarias de este concejo deliberante, sino también a dar cuenta del estado de la municipalidad.

Este año, quisiera comenzar mis palabras arrancando desde otro lugar, desde el presente, con un hecho que marca el rumbo de nuestro proyecto político y la decisión de no detenernos, no estancarnos.

La semana pasada vivimos con una enorme emoción la entrega de 39 viviendas que pudimos terminar para nuestros trabajadores municipales. No hace falta que les diga qué significa tener el techo propio, y como dijo una de las adjudicatarias en el acto, con lagrimas en los ojos, lo que significa “dejarles una casa a mis hijos”.

Y quiero arrancar este discurso por ahí porque eso que vivimos en el gimnasio 17 de octubre, y que vimos tantas veces en nuestra historia santacruceña los gobiernos peronistas, ya pareciera ser parte del pasado. Ya no hay lugar en esta argentina para acceder a la casa propia. Ya no hay estado nacional que asigne fondos para eso, ni provincia que acompañe.

Eso que vimos, es obre de un esfuerzo gigante de este municipio y de todos y cada uno de sus trabajadores.

Eso que vimos es justicia social.

Secretara de Obras Públicas

Hoy, tenemos un gobierno nacional que no cree en el estado, que taca a las provincias, que nos quita recursos y nos paralizó toda obra pública.

• en 2023 logramos la obra de la red cloacal. A fin de mes viene el ENOHSA.

• Puesta en valor de la laguna Ortiz

• Obras de pavimento que tenían financiamiento nacional para barrios donde todavía no llegamos

• el hito de calle 13 y ahora la 22

El acceso a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria es una política pública municipal.

Por eso pensamos el plan de regularización impositiva para garantizar el derecho a la tierra

Y logramos saldar una deuda historica con vecinos y vecinas que eran estigmatizados por gestiones anteriores

En río gallegos no hay asentamientos, no hay ocupas, hay personas que necesitan que les tendamos la mano

Llegamos al madres a la lucha y este año vamos a seguir con otros barrios perifericos.

Acceso a la tierra, a la vivienda, construir ciudadania. Por eso el priot que benefició a 600 riogalleguenses

Secretaria de Hacienda

• mejoramos las instalaciones y brindamos mayoir comodidad a nuestros contribuyentes

• nuevos puntos de atención, modalidades de recuadación de tributos, tasas e impuestos municipales

• nuevo espacio de atención al público en la público en calle calles 13 y 44 del barrio bicentenario

• mejoramos las instalaciones y brindamos mayoir comodidad a nuestros contribuyentes

• firmamos convenios para dar facilidades de pago con mayores plazos y condiciones a menor costo financiero.

• mecanismo de recaudacion por medios digitales

• finalizó el traslado y unificación de la contaduría municipal y la dirección general de hacienda

• cancelación de impuestos a través de medios digitales, rediseñando y actualizando la parte pertinente de a web municipal

• en 2023, la paritaria con el SOEM contempló las expectativas inflacionarias y las posibilidades financieras del municipio

• el año pasado, nuestros municipales le ganaron a la inflación.

• la evolución salarial que tuvo el sueldo del empleado municipal fue de un 127%. Por encima de la media de aumento a nivel nacional para municipios similares.

Secretaria de coordinacion ejecutiva

La muni en tu barrio.

• relevamiento de los hogares. Queremos saber quienes somos para construir una mejor rio gallegos.

• si tenemos una ciudad cordial es porque la construimos entre todos, con el aporte de todos

• finalizada la encuesta vamos a tener una foto real de nuestros vecinos, de cada barrio, cada necesidad y vamos a ejecutar mejores respuestas.

De esta secretaria depende la dirección de comunicación. Informar las acciones de gobierno es nuestra obligación, pero recibir información es un derecho.

En tiempos de noticias falsas, donde se tergiversa lo que sucede, donde estàn los que gobiernan por tik tok o twitter, en río gallegso construimos una forma de informar que pone el eje en la voz de cada vecino.

Secretaria Legal y Técnica

FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Vaciadero:

Aumentamos un 50% la cantidad de material recuperado

Y vemos una suba en terminso de recolección diferenciada.

Se firmaorn convenios con organizaciones que permitieron recuperar cientos de toneladas de film y carton

Se intensificaron los controles y la programación de las fumigaciones.

En septiembre, gracias al contrato con la empresa nueva santa ruz, se puso en marcha el relleno sanitario municipal en ruta 40 camino a punta loyola

Este ito se da en el contexto de constantes mejoras en todos los ámbitos desde el punto de la contaminación ambiental en la zona de marisma.

La apertura de este espacio permitió la desafectación de mas de 120 toneladas de restudio del ex vaciadero municipal a cielo abierto

Queremos que la sociedad se involucre cada vez más en el cuidado del ambiente.

¡aprendamos de nuestros jovenes, escuchemos su preocupación con este tema… no hay otro mundo!

Programas: recicla y viajá edición ii con escuelas primarias y secundarias, monitoreo ciudadano y capacitaciones.

En 2023 mantuvimos los acuerdos con las empresas transportadoras de residuos que prestan servicios a petroleras y mineras, consolidando la premisa de reducción de la dispocición final.

Fuerte tarea para erradicar la chatarra de la vía pública

A la fecha, nuestra gestión logró reducir más del 65% en concepto de recepción y deposición de residuos de faena de las industrias.

Secretaria de gobierno

Esta segunda etapa de la gestión hicimos cambios estructrales para abordar el cuidado de los vecinos.

Creamos la dirección general de seguridad y protección

Dirección de tránsito

Uno de los objetivos que trazó la secretaria de gobierno en la nueva gestión fue la normalización de transito municipal y reanudación de los operativos de control.

Todos sabemos que hubo un hecho que nos marcó como sociedad y muy especialmente a quienes fuimos elegidos para conducir el municipio.

Aprovecho esta oportunidad para volver a manifestar mi solidaridad con la familia de xxxxxxx

Transito atraviesa un proceso de cambio y asi deben entenedrlo tambien sus agentes

El respeto se construye. Inspetores e inspectoras, demos el ejemplo.

Vamos a crear un área de prevención y articulación de la seguridad ciudadana.

En breve vamo a lanzar una convocatoria interna

Vamos a crear una verdadera guardia urbana de trabajadores municipales, capacitando a nuestro personal en la protección de nuestra ciudad.

Nada que ver con las competencias y tareas que realiza nuestra policía provincial, serán un grupo de trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio dispuestos a recorrer las calles, brindar asistencia a quien lo necesite y atender a un reclamo de las nuevas generaciones como es el cuidado del ambiente en el que vivimos.

La inversión en cámaras de seguridad que realizó la municipalidad de río gallegos no tiene comparación en santa cruz.

Con fondos propios pudimos crear nuestro centro de monitoreo y buscamos llegar a todos los barrios de la ciudad. Para eso continuamos instalando fibra óptica y avanzaremos en la adquisición de más cámaras.

Centro de monitoreo

El delito que mas crece es en modalidad de robo

Nuestro centro de monitoreo permitió el esclarecimiento de varias causas y respondió cada vez que un juez o jueza solicitó imágenes mediante un oficio, como sucedió con la lamentable muerte de briana matulich.

En nada de eso pensó la oposición cuando disfrazada de “vecinos autoconvocados” judicializó la obra y quiso dejar a río gallegos sin este avance tecnológico.

Transporte público

En la ciudad tenemos 260 taxis, 100 remises y 20 transportes escolares. A todos ellos le hemos dado respuesta cada vez que lo solicitaron. Tenemos contemplación del contexto actual y tenemos negociación paritaria abierta y transparente.

Así también pedimos un mejor servicio, de mas calidad, en todos los horarios y para el caso del transporte escolar, entender que cumplen una función social.

Tengamos tarifas razonables.

Hoy llevamos adelante una verdadera pelea por el transporte pùblico.

Uno de los sectores que mas lo usa es el de mujeres trabajadoras de casas particulares. (pedi que sus patrones las registren o van a pagar mas de lo que cobran de sueldo)

Vamos a pelear por cada obra pùblica que teniamos proyectada., una es la terminal de transporte.

Cementerio

Con la apertura de la sala velatoria municipal, las familias en situación de pobreza pueden despedir a su ser querido en condiciones dignas.

La segunda etapa de este proyecto es la capacitación del personal para cumplir con el servicio completo y ampliar el horario de atención.

Junto a otras secretarias se trabaja en la puesta a punto de sus calles internas, en operativos de limpieza conjuntos que serán permanentes y en la finalización del circuito histórico que refleje el patrimonio cultural que encierra nuestro cementerio.

Avanzaremos en la instalación y traslado del horno crematorio

Frente a las negativas y trabas que nos onen, esta gestión busca alternativas.

Estamos ultimando detalles para la confección de ataudes. Si la provincia abandona su rol, no nos vamos a resinar. Vamos a estar con nuestros vecinos cuando mas nos necesitan.

Dirección de políticas de gènero

Este àrea incorporò profesionales para que un equipo tecnico se ocupe del abordaje de las violencias.

Es la primera vez que esto sucede en nuestra capital, donde todos estos años se trabajò articuladamente con la provincia.

Hoy las politicas de mujeres y diversidades no solamente estan en retroceso, sino que no hay financiamiento de ningun tipo de programa.

Se crearon la jefatura de departamento de violencias por motivos de gènero

De diversidad

Y territorial.

La agenda de las mujeres es la agenda de la igualdad y la incorporación de la perspectiva de gènero nos hace a todos y a todas mejores personas.

Finalmente, y con la idea de un gobierno abierto, iniciamos una serie de foros vecinales y multisectoriales, en los que, junto a la secretaría de coordinación, se convocó a todos los sectores para escuchar sus demandas y cosntruir comunidad.

Secretaria de niñez, adolescencia y familia

Esta secretaria forma parte del corazón de la gestión. Nuestrs pibes y pibas no son el futuro sino el presente. Hacer una mejor ciudad, digna de ser vivida es hoy.

Un área invenida por la justicia, desmantelada, sin profesionale sy con trabajo precarizado. El municipio volvia a violentar a los niños y niñas que estaban en el sistema al alojarlos en hogares sin condiciones minimas.

Cuando deje de ser intendente, podrè decir que conmigo eso cambió.

Abordamos más de 1.890 situaciones

La violencia intrafamiliar es un flagelo que nadie desconoce. Hay que involucrarse màs, contar lo que vemnsoi y articular redes para prevenir y sancionar pero sobre todo, para ayudar a las familias a estar unida.

Cuando hablamos de medidas expecionales hablamos de que hay un pibe que tiene que ser retirado de su casa porque no tiene garantizados sus derechos.

Necesitamos familias comprometidas con este proceso, necesitamos una comunidad comprometida con los pibes.

En diciembre creamos la dirección de protección integral de derechos que va a fortalecer los equipos de trabajo de la secretaria

Estamos ampliando la cobertura de la divisiónd e promocion de salud para todos los pibes y pibas de nuestros hogares

Tenemos formación en oficios para las juventudes con participacion de cientos de inscriptos

Desde la direccion de gestión educativa, vamos a fortalecer los espacios de formacion, terminalidad educativa y oficios ampliando la oferta

2024:

Crear el área de acompañamiento pedagógico y sumar profesionales

Trabajar en un programa de pre egreso y pos egreso de acompañamiento.

Abordar en el pre egreso el trabajo en capacitaciones en algún oficio, para aquellos jóvenes que se encuentren en casa de abrigo próximos a egresar, entre los 16 y 18 años.

Capacitar en educación financiera, desarrollo de habilidades blandas, taller de orientación vocacional, diligenciamiento de trámites, elaboración de currículum, pasantías no rentadas en entidades privadas y públicas, a los fines de poder adquirir experiencia y trabajar el desenvolvimiento, desarrollo para la vida.

El Parque de la niñez. Hagamos el ejercicio. ¿se acuerdan qué decían los medios y la oposición cuando se conocieron las imágenes de los primeros camiones que llegaron con los juegos?

Un parque creado y atendido por trabajadores municipales donde van los pibes del barrio jardín y del madres a la lucha… y ninguno paga.

Eso es nuestro proyecto político. La igualdad

Departamento casa de la juventud.

Implementando distintas disciplinas artísticas y culturales.

Patio joven,

Intervenciones de graffitis,

Danzas urbanas,

Danzas oriental, rap/trap,

Patio de skate, comic-sur, concurso cosplay, exhibiciones de autos, exhibiciones de los carros alegóricos, muestras de artesanos, emprendimientos juveniles, etc, creación del patio gamer como parte de la propuestas.

Taller de dron con 70 inscriptos

Inauguración punto digital casa de la juventud.

Secretaria de Salud Pública

El municipio hace frente sin ayuda a la atención primaria.

Año 2023

• Laboratorio de prótesis dentales

• Habilitación de los consultorios de enfermedades crónicas y oncología y de obstetricia en todos los centros de salud

• Se dio continuación a los controles de salud y actualización de esquema de vacunación de calendario del personal municipal.

• Con el objetivo de ampliar el fortalecimiento del primer nivel de atención se aumentó en número en la planta del personal de salud abocado a la asistencia en los centros.

• Acercamos el sistema sanitario a la comunidad : salud en los barrios:

Apertura de nuevos espacios de atención en las instituciones municipales

Ampliación de los horarios de atención de todos los centros de atención primaria de la salud municipales

Para 2024

• Se incorporó como documento obligatorio de entrega gratuita la libreta sanitaria materno infantil y del adolescente.

• Ampliar el fortalecimiento del primer nivel de atención con incorporación de médico especialista en cardiología.

• Restauración y puesta en valor de los centros de atención primaria de la salud “Tito Moreno”, “Madre Teresa de Calcuta”, “René Ferrada” y “Pablo Borelli”.

• Apertura de nuevos espacios de atención en las instituciones municipales: consultorio de atención integral del adolescente, controles de salud a los adultos mayores que asisten a los gimnasios municipales y a los Cenines.

• Puesta en marcha del dispositivo de atención extramuros en conjunto con la secretaría de desarrollo comunitario a fin de identificar las necesidades reales y potenciales de la comunidad en su contexto y elaborar planes de cuidados familiares o comunitarios.

Secretaria de Turismo

Cuando asumimos dijimos que esta tenia, no solo que ser la capital de provincia que Santa Cruz se merece, sino que debía dejar de ser una ciudad de paso.

Ya no lo es.

Incluso en este contexto de crisis, una de las principales fuentes de ingreso que traccionará con la económica local va a ser el turismo.

Vamos a seguir posicionando a río gallegos como un destino turístico a partir de 3 ejes:

• Desarrollo

• Promoción

• Turismo social.

• Predio motorhome: creación de un espacio adaptado para vehículos de gran porte como son las casillas, y las casas rodantes que pueda brindar los servicios básicos necesarios.

• Punta Loyola: un museo náutico o centro de interpretación a los fines de comprender la riqueza de los episodios registrados dando a conocer los naufragios más relevantes registrados en la ría local.

• Parque binacional Pali Aike: focalizando en la ruta de los volcanes, con senderos que se extiendan al cordón circundante

• Miradores en la Reserva costera

• Observatorio de estrellas: complemento de la obra del planetario que se está llevando adelante en la zona de la costanera,

• Reacondicionamiento reserva provincial Cabo Vírgenes

• Ampliar y diversificar la oferta, agregando valor a las experiencias y productos, proponiendo actividades innovadoras haciendo foco en turismo aventura y de naturaleza.

• Implementar la realidad aumentada en circuitos como bares antiguos y arquitectura pionera con herramientas tecnológicas

• Proyectar la creación de la Agencia de Turismo, con participación de todos los sectores

Secretaria de deportes

Miren, cuando nos dicen que el estado estorba, que está sobredimensionado, yo les pido que miren nuestras colonias de vacaciones.

Cientos de chicos y chicas que este año no se pudieron ir a ningún lado de vacaciones.

Decenas de trabajadores municipales comprometidos por hacer de ese rato un momento feliz, un recuerdo inolvidable.

• Instituto Universitario River Plate

• Profesorado de educación física.

• Licenciatura en actividad física y deporte

• Licenciatura en periodismo deportivo

• Licenciatura en administración del deporte

• Licenciatura en marketing deportivo

Copa ciudad 2023

Gimnasios llenos con múltiples actividades de lunes a viernes

Secretaría de Construcciones

• Puesta en valor de la plaza de los caídos, colocación de nuevas antorchas, finalizado el 02 de abril.

• Remodelación integral de av. Nestor Kirchner, inaugurada el 25 de mayo.

• Proyecto de parque de la niñez: mantenimiento y terminaciones de baños y sector kermes. Finalizado el 31 de julio.

• Monumento “Enfermedades Poco Frecuentes” inaugurado el 22 de agosto

• Proyecto Parque de Dinosaurios, inaugurado el 02 de octubre.

• Monumento a “La Biblia”, inaugurado el 31 de octubre.

• Nuevo edificio de prensa e imprenta, ultimando detalles.

• Monumento a la mujer.

Mantenimiento de instalaciones y pintura en un sinfín de instituciones que nos piden ayuda, plazas y distintos barrios.

Desde esta Secretaria se lanzan en forma permanente los operativos de limpieza, viajes de agua en cisternas, se diseñan y mantienen los espacios verdes.

Licitación para dos camiones recolectores.

Secretaría de Producción, Comercio e Industria

Nuevo punto de venta en el gimnasio municipal Indio Nicolai, donde más de 10 emprendedores del barrio producirán fuentes de empleo.

Polo emprendedor

Inauguración en el mes de junio 2023, donde se generaron hasta el momento más de 20 puestos de trabajo.

Cuando hablan de “la plata que se gasta” en el Festival Aniversario, me gustaría aprovechar a decirles que seria mejor hablar de “la plata que circula” gracias ala festival aniversario

• 450 emprendedores fueron parte de nuestros canales de ventas:

• Patio patagónico en la sociedad rural.

• Feria de la muni en el Boxing Club,

• Distrito emprendedor en esc. Prov. N° 1.

• Expo emprender en el mercado multiplicar,

• Polo emprendedor.

• Un total de 3.700 emprendedores participaron de nuestras actividades.

Sin contar con todo lo que hace a tramites de habilitación, control, y patentes de bebidas, entre otros.

Tenemos que construir es lo que viene. Un nuevo peronismo, yo soy peronista y ahora vamos a tener un peronismo refresh. Vamos a seguir convocando a nuestros jóvenes para que formen partes de las estructuras políticas de lo que viene.

No es casual que todo esto lo hayamos hecho de esta forma y no de otra.

No es casual que hablemos de inclusión, de tender la mano al vecino, de garantizar derechos

Lo hacemos porque este proyecto es peronista. Es un proyecto con justicia social

Somos respetuosos de la voluntad popular que eligió otra cosa a nivel nacional y provincial pero exigimos el mismo respeto para quienes eligieron a este intendente con estas ideas para Río Gallegos.

Le pese a quien le pese, el peronismo gobierna la ciudad mas importante de Santa Cruz.

Sin federalismo no hay patria

Sin federalismo no hay municipio

Y sin oportunidades, la igualdad es un verso.

Señores gobernantes, de todos los sectores y no quiero personalizar en ninguno, sentémonos como hombres de la política, yo le quiero contar sobre las cosas en las que puede colaborar con mi comunidad, tenemos que convivir.

A los concejales: cuiden a su pueblo, tienen mucho para hacer, son jóvenes, no tengan miedo a equivocarse, hay tiempo para trabajar en política pero la sociedad nos está mirando.

A mis vecinos, que son quienes realmente me acompañan y a veces me tiran un tirón de orejas; involúcrense en la defensa de Río Gallegos, abandonemos la comodidad de la crítica, ningún derecho se conquistó ni defendió en redes sociales. Este es un municipio de despachos abiertos, vengan con sus problemas pero también a traer soluciones, ideas para mejorar.

Que no nos gane el desgano, el individualismo. Seamos los vecinos que queremos tener al lado.

Basta de violencia política basta de agravios que es el momento de defender a la gente que la está pasando muy mal.

A todos los que tiene responsabilidad política e institucional y a los vecinos que sufren los días con las política nacional que es otro modelo, no estoy de acuerdo con eso, los voy a defender.