La noticia política de la semana es el envío a la Cámara de Diputados de las cuatro ternas para ocupar las vocalías creadas en el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, también este miércoles el gobernador Claudio Vidal envió otros dos pedidos de acuerdo.

En principio, les solicitó a los legisladores la designación de la Dra. Natalia Linardi en el cargo de Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz.

En tanto, pidió acompañamiento para designar como vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, del Dr. David Ezequiel Ghizzardi. También, para que se preste acuerdo también como vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz a la Dra. Luciana María Villafañe.