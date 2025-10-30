Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia Nacional Electoral dio por finalizado el escrutinio definitivo en Santa Cruz y confirmó el triunfo de Fuerza Santacruceña en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El espacio que venció en los comicios y pudo poner a dos representantes en el Congreso de la Nación obtuvo 53.421 votos, superando por 775 sufragios a La Libertad Avanza, que alcanzó 52.646.

De esta manera, Fuerza Santacruceña logró ingresar dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, que serán ocupadas por Juan Carlos Molina y Moira Lanesán Sancho, mientras que Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, se quedará con la tercera.

El escrutinio, que abarcó el total de 879 mesas habilitadas en toda la provincia —incluidas las correspondientes a residentes en el exterior y a personas privadas de libertad—, arrojó los siguientes resultados oficiales:

Fuerza Santacruceña: 53.421 votos

La Libertad Avanza: 52.646

Por Santa Cruz: 25.810

PRO – Propuesta Republicana: 12.882

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: 8.102

Coalición Cívica – ARI: 5.905

Proyecto Alternativo: 5.528

Movimiento al Socialismo (MAS): 1.983

Además, se registraron 2.229 votos en blanco y 7.710 votos nulos, sobre un total de 176.216 sufragios válidamente emitidos.

La participación alcanzó el 64,51% del padrón, que contó con 273.145 ciudadanos habilitados para votar en toda la provincia.

La confirmación del resultado, que ratificó una elección pareja y disputada voto a voto, fue oficializada en la mañana de este miércoles 30 de octubre por la Justicia Electoral.

Durante dos intensas jornadas, el pasado martes y miércoles las autoridades electorales llevaron adelante el escrutinio definitivo. Entre ellos, estuvieron encabezando el operativo el juez federal Claudio Vázquez, el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, y la secretaria electoral del Juzgado Federal, María Montserrat Campos Álvarez.

También participaron los vocales del Tribunal Superior de Justicia Sergio Acevedo, José Antonio González Nora y Gabriel Contreras, y el residente del TSJ por la mayoría, Daniel Mariani, y René Fernández, presidenta del TSJ por la minoría. Además de los apoderados de cada partido.