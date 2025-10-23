Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles el Fiscal ante el Tribunal Superior Lisandro De La Torre y la Defensora General Romina Saúl cuestionaron este miércoles el avance del proyecto de ley que reinstaura el cargo de Procurador General en el Poder Judicial de Santa Cruz, al advertir que el mismo “amenaza la autonomía de los ministerios públicos y concentra facultades en una sola figura, generando un retroceso institucional sin precedentes“.

En respuesta a las preocupaciones manifestadas por Saúl y Lisandro De La Torre, sobre el Proyecto de Ley 561, quien salió a responder fue el Fiscal de Estado de la provincia, Ramiro Castillo: “Debo aclarar que esta ley no constituye un retroceso, sino un paso necesario y fundado para restablecer el orden constitucional y saldar una deuda histórica de la provincia de Santa Cruz”, indicó.

“Entiendo que el propósito principal de esta reforma es restablecer la plena vigencia de la supremacía constitucional. La Ley es una medida para reparar el atropello institucional que sufrió la figura del Procurador General” y agregó: “El regreso a la estructura jerárquica del Procurador General como Jefe es una decisión legítima de política legislativa y orgánica que no contraviene el núcleo de la decisión del fallo ‘Sosa’ de la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)”.

Más de ello, “el Procurador General garantiza la unidad y la coherencia institucional. El regreso a esta figura busca restaurar la unidad de acción y la dirección política criminal del Ministerio Público en cabeza de un funcionario con las máximas jerarquías constitucionales, asegurando criterios uniformes y responsabilidad administrativa”, indicó Castillo.

En otro orden de ideas, dijo que se ha criticado que subordinar la defensa a la misma jefatura que la acusación sería “totalmente antagónico” y que afectaría el principio de igualdad de armas. “Empero, la reforma mantiene las figuras del Agente Fiscal y el Defensor ante el TSJ como cargos separados que ejercen sus respectivas funciones” y señaló que la existencia de una jefatura común superior (el Procurador) establece la superintendencia y las instrucciones de política general.

“La independencia funcional del Agente Fiscal y del Defensor no se anula. Los funcionarios especializados conservan su autonomía técnica, la cual es inherente a su función, y la dirección uniforme del Procurador no interfiere con el criterio en el caso individual”, sostuvo el Fiscal de Estado al tiempo que aclaró que la Ley 561 promueve una Justicia que funcione y sirva eficazmente a la ciudadanía. “En cuanto al sistema acusatorio, la figura del Procurador General, como jefe que establece una dirección uniforme, es una medida de política legislativa destinada a fortalecer el sistema de justicia provincial”, dijo.

Para Castillo, esta estructura jerárquica “no implica una restricción de la independencia técnica de los fiscales y los defensores, sino la implementación de una conducción estratégica que garantice unidad de criterios y eficiencia institucional, en consonancia con los estándares de gestión del servicio de justicia propios de un sistema acusatorio pleno.

Por último, “en el marco del intercambio de ideas, quiero llamar a la reflexión al Dr. Lisandro De La Torre, quien se ha limitado ha manifestar sus preocupaciones respecto al Proyecto de Ley 561, pero en ningún momento se ha detenido a explicar las virtudes, logros, o ventajas del actual Ministerio Fiscal, menos aún la efectividad del sistema acusatorio a su mando, contra los hechos de corrupción de funcionarios; empresarios y amigos del poder“.