La secretaria de Producción y candidata a diputada nacional por el frente Fuerza Santacruceña, Moira Lanesan Sancho, participó de la jornada electoral acompañada por el intendente Pablo Grasso y su hijo Vicente. Desde el Colegio Fátima de Río Gallegos, hizo un llamado a los santacruceños a defender los derechos conquistados y a votar con conciencia, apelando a la memoria y al futuro de las familias de la provincia.

En una mañana marcada por la calma y la expectativa, Moira Lanesan Sancho llegó al establecimiento educativo donde le correspondía sufragar, en el marco de una elección que definirá tres bancas de Santa Cruz en el Congreso de la Nación. Con la serenidad que caracteriza a los primeros votantes del día, la funcionaria emitió su voto acompañada por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y su hijo Vicente, en una escena que reflejó el costado más familiar y humano de la contienda política.

Tras depositar su voto en la urna, Lanesan Sancho dialogó con La Opinión Austral y expresó su satisfacción por el desarrollo del acto democrático. “Invito a todos los vecinos y vecinas de Río Gallegos a votar por sus derechos, los derechos que nos quieren quitar, los derechos que nos quitaron. Vamos a caminar juntos y a pelear juntos por todos esos derechos que no tenemos que dejar de tener: por los discapacitados, por la salud de nuestros viejos y de nuestros hijos, por la educación pública, por las pymes y los emprendedores”, sostuvo con convicción.

Moira Lanesan Sancho emitiendo su voto.

La candidata -quien ocupa el segundo lugar en la lista del frente Fuerza Santacruceña- resaltó también la importancia de esta elección legislativa, no solo como una instancia de renovación parlamentaria, sino como un punto de inflexión para la provincia. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la representación santacruceña en el Congreso, con dirigentes “que conozcan de cerca la realidad de nuestra gente y defiendan cada derecho en el territorio y en Buenos Aires”.

Uno de los temas que destacó fue la nueva modalidad de votación con boleta única de papel, implementada este año en distintos distritos del país. Lanesan Sancho valoró la experiencia como un paso positivo hacia una mayor transparencia y agilidad en el proceso electoral. “Es un sistema muy bueno y sencillo, tanto para los jóvenes como para los mayores. Facilita el voto y contribuye a que todo se desarrolle con normalidad”, afirmó.