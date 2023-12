El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal anunció que no pagará la liquidación a Alicia Kirchner "Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política", dijo el mandatario provincial al comuncar la medida que también afectará a su gabinete y parte de su equipo que lo acompañó hasta diciembre de 2023.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, anunció la decisión de no abonar la liquidación correspondiente a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Según Vidal, esta acción responde a la necesidad de priorizar los recursos para el bienestar de la población en un momento donde las finanzas públicas enfrentan desafíos.

“Tomé la decisión de no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para aquellos que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo”, expresó Claudio Vidal en su comunicado a través de la red social X.

Las declaraciones del gobernador sugieren un enfoque de austeridad y fiscalización de gastos, en línea con la promesa de gestionar de manera eficiente los recursos públicos.

Alicia Kirchner, quien gobernó la provincia de Santa Cruz desde 2015 hasta el 10 de diciembre de 2023.