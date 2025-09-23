Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, el jefe de Gabinete Daniel Álvarez y la ministra de Producción Nadia Ricci, recorrieron las obras del nuevo astillero en el Puerto de Caleta Paula, y con este inicio “nuestra provincia da un paso clave hacia la diversificación productiva y la generación de empleo de calidad para los santacruceños”, expresó el gobernador Claudio Vidal.

Caleta Paula, inaugurado en 1998, se consolidó como motor de la pesca, el almacenamiento de hidrocarburos y la industria naval. En 2004 se sumó SPI – Servicios Patagónicos Integrados, referente nacional que instaló un sistema de reparaciones en seco con capacidad de izado de hasta 800 toneladas, permitiendo fortalecer los servicios y capacitar mano de obra local.

En este marco, en conjunto con el Gobierno de Santa Cruz y la Uneposc, SPI “vuelve a apostar al desarrollo provincial con una inversión que supera los USD 35 millones”, indicó el mandatario provincial. Asimismo, detallaron que la obra se ejecutará en dos etapas, lo que permitirá ampliar su capacidad para atender buques de hasta 138 metros de eslora, convirtiendo a nuestro astillero en uno de los 40 más importante del mundo.

El gobernador estuvo presente en Caleta Paula con parte de su equipo de trabajo.

Especificó que este proyecto permitirá que las embarcaciones que se encuentren en la zona puedan realizar los servicios de reparación y mantenimiento acá, y no buscar en otros puertos del país. Al mismo tiempo, fortalecerá el empleo local, integrará a proveedores y pymes santacruceñas y consolidará una economía circular en torno a la actividad portuaria.

Vidal sostuvo que se suma así a otros avances en la actividad pesquera, como la ampliación de la cuota de merluza de 4.500 a más de 20.000 toneladas y el crecimiento de la captura de langostino, que abren nuevas oportunidades para nuestra provincia.

“No puedo dejar de agradecer a todo el equipo del Ministerio de Producción por el enorme trabajo. Estoy convencido de que este astillero marcará un antes y un después para la nuestra provincia”, indicó el gobernador.