Este martes comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones en Santa Cruz. El procedimiento se lleva a cabo en el predio del casino de la Armada Argentina, donde la Junta Electoral Nacional realizó el recuento final de los votos emitidos en la provincia, cuyos resultados provisorios determinaron que Fuerza Santacruceña alcanzó dos diputados (Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho) y La Libertad Avanza logró la tercera banca (Jairo Guzmán).

Tras la primera jornada, el juez federal Claudio Vázquez realizó un balance positivo del recuento hasta la urna 327, aunque aclaró que surgieron algunos cuestionamientos, especialmente en el tratamiento de los votos recurridos y nulos.

“Llegamos hasta la urna 327 y el balance fue bastante positivo”, indicó el juez a La Opinión Austral y añadió que “hubo algunos cuestionamientos, pero a algunos votos recurridos se les dio el carácter de válido porque entendíamos que el elector decidía por esa oferta electoral, más allá de que haya votado por fuera del recuadro”.

Al respecto, destacó que estos casos requieren mayor capacitación para presidentes de mesa y fiscales.

Respecto a los votos nulos, que suman alrededor de 7.000 en toda la provincia, Vázquez aclaró que no se revisan en esta etapa del escrutinio: “Eso lo vamos a tratar mañana (miércoles). Nosotros no podemos tratar los votos nulos en esta parte del escrutinio porque aquí se revisan los votos recurridos, que debían venir con la debida fundamentación de parte del fiscal que recurre el voto”.

Durante el escrutinio, Jairo Guzmán, diputado nacional electo por La Libertad Avanza, solicitó que se revisen los votos nulos, argumentando que la cantidad es “inusitada”. Además, el partido adelantó que presentará un escrito formal ante la Junta Electoral Nacional – Distrito Santa Cruz, solicitando la apertura y revisión de las urnas con mayor porcentaje de votos nulos, aunque hasta el momento la presentación no fue recepcionada.

El proceso de recuento de votos continuará este miércoles a partir de las 9:00, con la revisión de la localidad de Los Antiguos y luego el resto de la provincia, con el objetivo de finalizar el escrutinio en los próximos días.