El ministro de Seguridad recibió a un equipo de La Opinión Austral en instalaciones del Sistema de Atención Telefónica de Emergencias 911, previo a la inauguración que realizó junto a la gobernadora Alicia Kirchner.

El espacio está ubicado donde funcionaba el Comando Radioeléctrico de la capital santacruceña. En una primera oficina vidriada se ubican los equipos de recepción de las llamadas de emergencias, donde ya hay alrededor de diez agentes, mientras que atravesando el pasillo se ubica un salón donde están ubicadas las cámaras de seguridad que poseen los distintos municipios de Santa Cruz y que transmiten en tiempo real.

LOA: ¿Cuántas provincias tienen nueve once?

LP: Hasta hoy, sólo seis provincias de 24 jurisdicciones, incluida la Ciudad de Buenos Aires, eran las que les faltaba implementar el sistema de atención de emergencia 911.

LOA: ¿Qué cambia en relación al 101? ¿Qué le va a modificar en términos de seguridad a la gente?

LP: Cambia toda una forma de pensar y de hacer la seguridad. El 101 uno era un protocolo asociado al exComando Radioeléctrico, que es un sistema de comunicaciones de hace más de treinta años. El sistema del SAE 911 implementa tecnología aplicada a la seguridad, busca una trazabilidad de cualquier tipo de emergencia: desde el llamado, la atención de ese llamado, la derivación de esa emergencia y los recursos desplegados. Hasta ayer, con un llamado cuando ingresaba por parte de un vecino por cualquier situación, pero no era grabado, no había un protocolo estandarizado de cómo se debe intervenir ante una emergencia y el recurso se despachaba sin ningún tipo de protocolo. Con el 911 en la grabación está todo el evento y está garantizado de extremo a extremo, desde el inicio del llamado por parte de un vecino, esa llamada se resguarda y se produce lo que es una carta de llamado. Y con tecnología de ISL de Google, a partir de la persona que llama, se geoposiciona y podemos ver en un punto. Lo pueden ver directamente en la pantalla del operador telefónico con una carta de llamada, que determina el suceso y se deriva al centro de operaciones de despacho que, en función del tipo de hecho, despliega el recurso.

Los nuevos equipos de comunicación están encriptados con comunicaciones seguras, geoposicionables, para saber dónde está el efectivo. Una vez que el efectivo policial concluye con la atención de esa emergencia, se cierra la carta y de esa manera nosotros lo que sabemos es, ante esa emergencia, cómo se acudió. Eso está garantizado por protocolos de actuación, y a su vez también Santa Cruz, al adherirse al 911, integra la red federal, donde todas las provincias que están bajo este mismo protocolo actuamos de la misma forma.

LOA: ¿Cómo se va a dar la implementación?

LP: La implementación es progresiva y por etapas. Porque cuando se concluya todo este proceso, lo que se logrará es que todas las líneas confluyan en el 911. Hoy iniciamos ligando el 101 con el 911. Y no en todas las localidades, sino que en las localidades que superen los 20 mil habitantes. Algunos van a quedar por afuera, pero en principio el 70% de los eventos o de las llamadas que se realizan en la provincia va a converger en esta central. Hoy arrancamos con Río Gallegos, la semana que viene ampliamos a Caleta, luego a Pico Truncado, y así vamos sumando localidades. Todos los operadores están capacitados para la emergencia. El último eslabón que se adiciona es la atención prehospitalaria, que es el 107, cuando se concluya con todas las dependencias policiales. Sin perjuicio de eso, los operadores están capacitados para recibir la emergencia, para poder guiar esa emergencia y, por supuesto, se le hace el despacho al centro de atención de emergencia médica de cada localidad.

LOA: ¿Cómo se vincula el 911 con los centros de monitoreo?

LP: El 911 es el sistema integrado y después de ese sistema convergen tres sistemas más: lo que es, por un lado, el sistema integrado de cámaras de seguridad urbana, que creamos este año para aquellos municipios que contaban con centros de monitoreo, porque en su momento las autoridades municipales decidieron invertir en la protección de la comunidad sumando cámaras de seguridad, se integre a ese sistema de cámaras operadas por personal policial, se adecue la infraestructura edilicia y se incorporen con un intercambio seguro las imágenes. El otro sistema que incorporamos es el sistema de comunicaciones policiales, que lo que busca también es reportar al sistema de atención de emergencia. Y lo otro también es el sistema de gestión de monitoreo de localización automática de vehículos, que es el monitoreo en tiempo real de todos los patrulleros policiales en las distintas localidades.

Es decir que, desde Río Gallegos vamos a poder ver esas mismas cámaras. ¿Ante qué situación? Suponte una situación de catástrofe, una situación de crisis policial o lo que fuera, con seguimiento en tiempo real en caso de que exista una cámara. Nos pasó hace muy poco que cuando se agrietó la ruta que va camino hacia El Chaltén, bueno, parte de ese dispositivo que nosotros coordinamos con el Positivo, que nosotros coordinamos con el COE, lo seguimos desde acá porque tenemos asociadas a las cámaras de El Chaltén.

LOA: ¿Cómo fueron las gestiones para el 911?

LP: Nosotros iniciamos las gestiones a principios de este año, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, firmamos, comenzamos las tratativas, porque sumarse al 911 no es fácil. No es una línea sólo de atención telefónica. Nosotros tuvimos que modificar y readecuar el funcionamiento operativo de nuestra fuerza. Porque lo que busca es lograr que todas las jurisdicciones que tienen este mismo sistema trabajen de la misma forma. Entonces, al principio fueron distintos encuentros entre equipos técnicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio nuestro para adecuar el funcionamiento de la policía nuestra. Por eso antes lo que era el Comando Radioeléctrico pasa a ser el comando de patrullas, por eso creamos la Unidad de Policía de Prevención Local, por eso adecuamos el funcionamiento operativo de muchas comisarías, porque eso implica que los protocolos deben pasar de un sistema reactivo a un sistema preventivo, porque nosotros partimos de la premisa en que todos los medios policiales van a estar las 24 horas, los 365 días del año, en la calle.

En mayo firmamos un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco del Consejo Federal de Seguridad Interior, en donde adherimos formalmente como provincia al sistema. Es importante destacar que toda la tecnología que nosotros tenemos y todo lo que hicimos nosotros fue financiado en gran parte por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Luego, el 7 de julio, cuando presentamos la renovación de la flota vehicular, la gobernadora firmó el decreto de reglamentación de la ley que adhiere, porque para esto tenía que existir una ley, que en Santa Cruz la ley existía desde el 2006, Cutral Co, pero que nunca nadie sabía que existía. La gobernadora saca el Decreto 785/23, que reglamenta y crea formalmente sistema de atención telefónica de emergencias 911. Y a partir de ese momento, hasta hoy, empezamos el proceso de adecuación tecnológica, incorporación de infraestructura, de equipamiento informático y, por sobre todas las cosas, la capacitación. Casi la totalidad de los jefes estuvo en la provincia de Buenos Aires, donde conocieron en primera mano cómo funciona el centro de atención telefónica de emergencia más grande del país, que es el que está ubicado en La Plata. Y también los centros operativos de despacho de La Plata y de La Matanza, y estuvieron entrenándose y conociendo cómo funciona para luego trabajar en la capacitación.

LOA: Conociendo los delitos que se dan con más frecuencia en Santa Cruz, ¿por qué pensás que va a llamar más la gente?

LP: Mirá, en estos meses tuvimos una evaluación de la cantidad de llamadas que ingresaban al 101 y gracias a Dios, depende de las distintas localidades. No es el mismo llamado el que se recibe en Río Gallegos, que en Caleta Olivia o Pico Truncado. Nosotros no tenemos una gran cantidad de llamados vinculados a hechos delictivos, tenemos tal vez un mayor cantidad de llamados derivados de hechos de accidentología vial o de situaciones de violencia doméstica, pero de hechos delictivos in situ, no es una cantidad importante la que se registra.

Este sistema nos va a permitir evaluar cuántas llamadas tenemos por día, cómo se hizo la atención de esa llamada, cuánto tardó en llegar un patrullero, cómo fue la atención. En cada uno de los centros de despacho que tiene el 911 se incorpora al Registro Nacional del Automotor, de los antecedentes penales, de cualquier causa judicial o restricción del país que pueda tener, porque adherimos al sistema federal de comunicaciones policiales y a la red 24/7 de Interpol. O sea, a nosotros nos permite, ante cualquier situación, mediante el número de documento y la identidad de la persona, poder saber si tiene algún tipo de restricción, y eso también debe ser cursado por el 911.

LOA: ¿Qué lugar ocupa la inseguridad cómo fenómeno en Santa Cruz?

LP: Lo cierto es que en materia de estadísticas, la provincia de Santa Cruz, según lo que dice el Sistema Nacional de Información Criminal, que es al que nosotros le reportamos todos los hechos delictuosos que hay, en el año no tenemos índices delictivos que sean significativos en comparación a otras jurisdicciones. Esto no quiere decir que no haya, pero no sobresalen y la atención policial ante la resolución de esos delitos que pueden llegar a ocurrir es muy eficiente e inmediata.

Ahora, nosotros también pensamos al momento de trabajar en este sistema provincial de seguridad pública y e invertir en todo lo que es el nuevo paradigma de seguridad, en lo que implica para Santa Cruz la seguridad de sus organismos, en lo que implica la necesidad de fortalecer el sistema de Bomberos, la Policía, lo que es la Agencia Provincial de Seguridad Vial y lo que es la Protección Civil, porque representan lo que es el Estado provincial, áreas estratégicas y muy específicas. Entonces, lo que nosotros dotamos es de mayor profesionalismo y como siempre digo, no tenemos que esperar a que suceda, tenemos que tener todas las herramientas en coordinación y dispuestas para, en caso que suceda algo, nosotros estar preparados, y eso es lo que nos permite a nosotros poder implementar con mayor estrategia todo este tipo de herramientas.

En otras provincias, los hechos delictivos quintuplican, o más aún, las situaciones que nosotros tenemos. Pensá que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires reciben treinta y cinco mil llamadas por día en toda la provincia. Cuando nosotros, con suerte, no no recibimos en todas las localidades en que vamos a implementarlo más de mil.

LOA: El Poder Judicial ya discute la reforma de su código de Procedimiento Penal y eso crea la figura del investigador. ¿Cómo va a impactar esta transformación en la Policía?

LP: Nosotros cuando hicimos la Ley de Seguridad Pública, cuando propusimos y enviamos a la cámara la Ley de Seguridad Pública, ya lo pensamos eso. De hecho, la ley tiene un capítulo especial sobre la Policía en función judicial y la Superintendencia de Policía Judicial e investigaciones, que lo que busca es dotar a ese cuerpo de investigaciones de una manera tal de que tenga la independencia, y la capacidad de esfuerzo y tecnología que la haga mucho más eficientemente con el Poder Judicial.

Lo que se decidiría es el cambio del Código Procesal y y se robustece, por supuesto, la figura del agente fiscal, lo que va a dotar de mayor eficiencia para la Policía, es un sistema mucho más práctico, mucho más moderno, mucho más ágil para la resolución de los asuntos. Y a la Policía, lo que le va a permitir es poder trabajar mucho más de forma mancomunada con el fiscal en la investigación de esos hechos.

Con nuestra Policía hemos trabajado en eso, hemos invertido mucho en todo lo que es el área de Policía Científica, todo lo que es la parte de la Dirección General de Investigaciones. Nosotros este año, en realidad a fines de 2022, presentamos la modernización de los vehículos para investigaciones, el sistema de tecnología, todo lo que se ha hecho en eso es algo que tiene un buen un buen enfoque. Por supuesto que cuando se apruebe, si es que se aprueba el código, el código nuevo, lo que van a tener que tener es una sinergia, un intercambio, porque quien conduce las investigaciones va a ser el agente fiscal.

LOA: ¿Alguna deuda pendiente?

LP: Mucho. Yo creo que no somos cien por ciento conscientes de los cambios y de las transformaciones que hicimos en tan poco tiempo, digo, para lo que es la vida institucional de nuestra provincia. Hicimos un cambio de paradigma en materia de seguridad, que es muy importante, desde la modificación de una ley de seguridad pública, dejando sin efecto una ley de 1971, hasta la incorporación de todo lo que es la coordinación del sistema y del esfuerzo en materia de seguridad pública y ciudadana de la provincia. Eso también necesita una continuidad y un fortalecimiento mayor.

LOA: ¿Qué le dirías a la persona que te va a suceder en el cargo?

LP: Todas las herramientas que nosotros aplicamos no fueron ni inventos ni fórmulas mágicas, sino que lo que buscamos fue dotar a la provincia de las mejores herramientas que en otras jurisdicciones y hasta incluso en el mundo han triunfado. Lo que se necesita es seguir sosteniendo eso. Lo que se necesita es tener una mirada que cuando planteamos la reforma en materia de capacitación y información de nuestras fuerzas, eso se vea como asignación de presupuesto para que los policías se capaciten. Cuando hablamos de inversiones implica que X cantidad de años tenés que tener una visión de invertir en la flota automotor y no sólo en la flota automotor como el vehículo en sí, sino también es cómo lo utilizamos. Por eso hay algo que que hoy nosotros vamos a poner en marcha, que en el marco de este 911 también creamos el Centro Único de Coordinación Estratégica, que va a ser el responsable ejecutivo de la implementación de este sistema.

Esto es lo que tenemos que seguir construyendo y trabajando. Que lo que habla es de de mejorar la institucionalidad y de tener una visión. Tenemos que tener instituciones que estén ordenadas, que sean previsibles y confiables, y para eso también tenemos que tener atrás una un andamiaje normativo, reglamentario y jurídico que nos dé esa continuidad. Para este 911 nosotros tuvimos que hacer una ley, reglamentarla y tornarla operativa para este sistema de atención de emergencia. Es mucho trabajo que se puso en marcha y lo que uno anhela como conclusión es que se pueda continuar. Y lo que también buscamos es la continuidad de ese fortalecimiento. Durante muchos años, tal vez, en lo que respecta a mi materia, la seguridad, Santa Cruz estuvo a espaldas de cómo funcionaba el sistema nacional. De hecho, cuando a nivel nacional, a mí me tocó formar parte de la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, nosotros impulsamos reformas trascendentales que acá no se habían implementado. Recién con la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner es que empezamos con esa senda de actualización y esa visión de modernizar e integrar a nuestra Policía. A nuestra Policía y al resto de los complementos que forman parte del sistema de seguridad.

LOA: ¿Tiene que ver con haber creado jerarquizado el área? Porque en los gobiernos anteriores la cara política era el jefe de Policía.

LP: Claro, exactamente. Exactamente, y hoy formo parte de un de una institución, de una fuerza más. Imaginate que en ocho años creamos el Servicio Penitenciario Provincial, que hace poquito tuvo su quinto aniversario. Es una institución que viene a saldar una deuda de años también. Trece provincias del país no tienen el servicio penitenciario. Santa Cruz hasta hace cinco años era una de ellas.

LOA: ¿Qué diferencia hay en la administración federal del sistema, la U15, que en las últimas horas tuvo un motín?

LP: No opino sobre cómo administran el sistema. Yo lo que digo es: nosotros cuando nos tocó crear el Servicio Penitenciario, lo hicimos pensando en una fuerza que se especializara en lo que es el trato y el tratamiento. Para gran parte de ese trabajo, nuestro personal se capacitó en Buenos Aires con el Servicio Penitenciario Federal, que es una institución de renombre en la materia. Y también hay cosas que las hemos adaptado a Santa Cruz.

Es todo lo que es la incorporación de profesionales y y la incorporación de penitenciarios, lo que vino a también dar la posibilidad de robustecer un área que estaba totalmente descuidada, que no existía, cuando nosotros tenemos el 70% de las personas privadas de su libertad de toda Santa Cruz en la órbita del servicio penitenciario. Y lo que viene a hacer eso también es saldar una deuda con el policía, que tiene que prestar seguridad ciudadana y la penitenciaria tiene que hacer cumplir las condenas dispuestas por la Justicia. Y eso era algo que antes estaba totalmente roto, porque el policía que hacía los esfuerzos para sacar de circulación y del sistema delictual a los delincuentes, valga la redundancia, era también el que lo tenía que cuidar y eso no es algo que es fuese lógico o por lo menos razonable.