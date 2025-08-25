El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Nicolás Brizuela , mantuvo un encuentro con integrantes de la organización no gubernamental (ONG) Renacer , que brinda acompañamiento a personas que atraviesan tratamientos oncológicos en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena .

Durante la reunión, el funcionario provincial visitó las instalaciones y conoció el proyecto de la futura sede de la entidad, que será un espacio clave para continuar fortaleciendo la contención y el apoyo a la comunidad.

La ONG avanza en un proyecto de futura sede de la entidad en Piedra Buena.

Desde la cartera de Gobierno se acompaña a la organización en distintas gestiones, entre ellas el proceso de obtención de su personería jurídica, además de articular acciones que consoliden y potencien su labor solidaria.

Se informó que Brizuela destacó el trabajo de los miembros de Renacer y agradeció el compromiso demostrado. “Su tarea es un ejemplo de solidaridad y esperanza para toda la sociedad”, subrayó.