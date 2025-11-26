Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal envió a la Cámara de Diputados el decreto por el cual decidió la emergencia climática en el territorio de Santa Cruz, por el plazo de 30 días, a raíz del viento que causó estragos a lo largo y ancho de la provincia, la semana del lunes 17 y martes 18 de noviembre.

Según el texto del Poder Ejecutivo, mediante el instrumento aludido “se declaró en estado de emergencia climática a todo el territorio de la provincia de Santa Cruz por el plazo de treinta (30) días, prorrogable por idéntico plazo, a partir de la firma del mismo”.

La situación de emergencia en la tapa de La Opinión Austral del 18 de noviembre pasado.

Dicha medida, “se dispuso en función de los gravosos eventos climatológicos que afectaron la región sur de nuestro país, especialmente nuestra provincia de Santa Cruz, con consecuencias dañosas inmensurables tanto en la comunidad santacruceña como en su infraestructura social”, agregó.

Personal de Bomberos trabajando en la localidad de Las Heras.

El decreto en cuestión tiene un solo artículo: “Ratifícase el Decreto N° 1039 de fecha 18 de noviembre de 2025, mediante el cual se declaró en estado de emergencia climática a todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz por el plazo de treinta (30) días, prorrogables por idéntico plazo, y/o hasta que se disponga formalmente su cese, el que como Anexo forma parte integrante de la presente”, sostiene.

El Decreto N° 1039 de fecha 18 de noviembre de 2025 dispone la emergencia por 30 días.

“Nos golpeó fuerte”, había dicho a La Opinión Austral el gobernador Claudio Vidal desde El Calafate, durante la jornada de firma de contratos de cesión de áreas petroleras entre Fomicruz y siete empresas. En ese contexto, subrayó: “El clima no nos jugó una buena pasada”, y destacó el trabajo de los equipos del COE provincial, autoridades locales, organismos estatales y Fuerzas Armadas.

Personal de Protección Civil asegurando techos durante el temporal de viento.

Cabe recordar que las ciudades más golpeadas por el temporal fueron Caleta Olivia y Puerto Deseado, donde se produjeron numerosas voladuras de techos, caída de postes, carteles, cables y hasta ramas grandes de árboles, lo que ocasionó el corte de energía eléctrica durante varios días, con la consecuente pérdida de la presión de agua en gran parte de los barrios.

La voladura de techos fue una constante y Pico Truncado no estuvo exenta.

Incluso, en el puerto de Caleta Paula se hundieron tres barcos de la flota amarilla: Yakisa, Barracuda y Alborada, los cuales –según se adelantó- serán reflotados, informó la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC).

Las otras ciudades donde ocurrieron numerosas intervenciones fueron Pico Truncado, Las Heras, Río Gallegos y Puerto San Julián, aunque en menor medida de las otras dos mencionadas que –incluso- no tuvieron clases durante tres días de esa semana.