El Gobierno nacional dispuso un aumento de la tarifa eléctrica para industrias, comercios y grandes usuarios, que comenzó a regir en febrero. Estos datos se conocieron luego de que el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó en el Boletín Oficial el nuevo cuadro tarifario.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) aclararon que “los nuevos valores serán automáticamente girados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA)” y se comunicó los usuarios que, a partir de febrero de 2024, se realizará el aumento correspondiente en las tarifas de los servicios unificados, comerciales generales y grandes usuarios.

Además del incremento nacional obligatorio, los nuevos valores en la provincia se deben a la actualización de precios que se postergaron en época de pandemia en la cual el Gobierno provincial propició un subsidio a todos los comercios e industrias que quedaron por debajo de las categorías residenciales.

Así impacta

Luis Avendaño, presidente de SPSE, precisó en declaraciones a LU12 AM680 que “no hay aumento de 1.000% en las tarifas comerciales e industriales, hay casos puntuales que llegaron a un 600% de suba, por ejemplo en aquellos comercios que pasaron de 433 KW hora a 524 KW hora”. Ese consumo “genera un costo alto en la tarifa por consumo, más allá del incremento real, que fue del 300%“.

Sobre las últimas facturas emitidas, observó que “muchos comercios tienen deuda, algunos tienen hasta cuotas de $ 300 mil en intereses adeudados, por lo que se suman los porcentajes que llegaron en algunos casos de 500% de incremento, la mayoría están con subas del 115%, 150% o 200%. Esto es relativo, de acuerdo al consumo y a las condiciones en las instalaciones eléctricas”.

Seguidamente, recordó que desde 2020 no se subían las tarifas, es decir desde la pandemia, y “los insumos que tenemos para generar energía, desde los sueldos, pasando por el agua, compra de energía a YPF, alquileres de las usinas para la generación propia, incrementaron a valor dólar y no se fueron actualizando. Estamos a un límite de no poder pagar los sueldos con la recaudación propia”.

De las tarifas diferenciadas que recibieron los comercios en los días de pandemia se va quitando el beneficio y se “normaliza, de aquí es que surge el 300% de la actualización de los valores. Aún no alcanzamos el valor real, pero con ese porcentaje entendemos que podemos alcanzar un equilibrio para continuar produciendo”.

Observó que se encontraron casos de “clubes que tienen piletas y no declaraban el consumo del agua, ahora se controla con micromedidores. Con un uso racional, no habrá inconvenientes con las tarifas”.

“El aumento abarca a los N1, es decir los entes públicos, comercios e industrias. A los restantes usuarios solamente se les tocó el agua y no la energía”, dijo a LU12.

De los futuros aumentos ratificó que “dependerán de los ajustes que haga el ENRE, en las próximas facturas habrá un retoque, pero no tenemos aún de cuánto será el incremento”.

Asimismo, el presidente de SPSE ratificó que en esta jornada se reunirá con el sector comercial de Santa Cruz y “se mostrarán los números discriminados“. La Cámara de Comercio de Caleta Olivia marcó su preocupación por las nuevas tarifas.

Sinceramiento

Asimismo, observó que en Santa Cruz se abona idéntica tarifa a las provincias que se encuentran bajo el régimen del Interconectado Nacional. “Las tarifas se actualizan cada tres meses y eso no se estuvo aplicando, y ahora lo que sucede es un sinceramiento de la tarifaria”.

De esta manera, precisó que “se incrementó un 60% sobre el consumo de la energía y desde febrero vendrá incorporado en la factura, los que más aumentos tuvieron fueron las industrias, comercios y entes estatales”.

Prestación

Más adelante, el funcionario fue consultado sobre los cortes del servicio que se sucedieron en la capital de la provincia. “Fueron programados por mantenimiento y se informó a la población, el objetivo fue -por ejemplo- poner en forma la reserva fría de Río Gallegos y cuando se hace eso, se trabaja con el interconectado y TRANSPA para coordinar los operativos”.

Además, los cortes se “producen cuando hay vientos huracanados, en las últimas gestiones no hubo inversión para mantenimiento adecuado, más bien hubo desinversión y hay que decirlo de esta manera. Las inversiones que se realizaron no fueron las que se necesitaban”.

De esta manera, dejó el compromiso del actual Gobierno que “está abocado a dar soluciones, de a poco porque las soluciones no se dan de un mes para otro ni de un año a otro, sino que llevarán su tiempo, pero trabajamos con un gran equipo de profesionales. Hay que trabajar y financiar las obras necesarias”, concluyó.