La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, se refirió al conflicto docente en Santa Cruz, donde los gremios ADOSAC y AMET sostienen medidas de fuerza desde hace ya varios meses en reclamo de mejoras salariales.

En el marco del Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional Agropecuaria, que se desarrolla en Trelew, Chubut, la funcionaria provincial mantuvo un encuentro con uno de los referentes sindicales del sector docente: Gustavo Basiglio, secretario general de AMET.

El encuentro giró en torno a la situación de la Educación Técnica en Santa Cruz, y la necesidad de avanzar en un diálogo que contemple tanto la mejora de la calidad educativa como las condiciones laborales de los docentes, informó el Gobierno Provincial.

En dicha reunión, Rasgido planteó claramente que la provincia está dispuesta a dialogar, pero subrayó que “ese diálogo debe darse con los estudiantes en las aulas, y no bajo la modalidad de paros constantes que afectan a toda la comunidad educativa”. Además, recalcó que la paritaria salarial se encuentra cerrada, y que la pauta acordada “se ubica entre las mejores del país, aún en un escenario de crisis nacional y de topes en las negociaciones”.

Esta semana, el gremio mayoritario de maestros (ADOSAC) cumplió otras 48 horas de paro en Santa Cruz: no hubo clases el miércoles ni tampoco este viernes, en la mayoría de instituciones públicas de la provincia. El jueves, fue feriado por el Día del Maestro.

Al respecto, Juan Manuel Valentín, secretario general de ADOSAC Río Gallegos, dijo por LU12 AM680 que “la medida de fuerza tuvo un acatamiento que oscila entre el “75% y el 95%” en las escuelas de Río Gallegos.

En esa misma entrevista, cuestionó que el Gobierno “habla de diálogo, pero no nos convocan a las paritarias”, y recordó que desde el 4 de julio no son convocados a la negociación, advirtiendo que están “un 40% por debajo de la línea de la pobreza”

El acta paritaria firmada

El Consejo Provincial de Educación ya ha informado que el acuerdo firmado cerró la pauta salarial para todo el año 2025, incluyendo la actualización correspondiente al IPC de diciembre 2025, que se aplicará en enero de 2026.

El acta paritaria firmada por el Ejecutivo y gremios docentes.

El acta establece un esquema de actualización salarial mensual mediante cláusula gatillo acumulativa hasta diciembre inclusive, más incrementos adicionales de recomposición por encima del IPC Patagonia en determinados meses, resaltando que parte del recupero que estaba para el segundo semestre fue pedido por los gremios que se pague en el primer semestre, una condición que se acordó para sellar el acuerdo salarial 2025. “Esto garantiza que los sueldos docentes no solo acompañen la inflación, sino que presenten una mejora real en cuanto a la inflación”, se remarcó.

Detalle del acuerdo

Al referirse al acuerdo salarial que arribó el Ejecutivo con los gremios docentes, en un comunicado de fines de julio para referirse a la situación y dar respuesta a los reclamos sindicales, la Provincia -además- precisó:

En enero de 2025 se aplicó un aumento del 3,6 %, correspondiente al acuerdo firmado en 2024.

A partir de febrero y hasta diciembre de 2025, los salarios se actualizan mensualmente según el IPC Patagonia publicado por el INDEC, correspondiente al mes inmediato anterior.

En el segundo semestre hay porcentajes de aumento para los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre además del aumento por cláusula gatillo.

En noviembre y diciembre, la actualización será por IPC ya que parte del recupero fue trasladado al primer semestre tal como pidieron los gremios.

ya que parte del recupero fue trasladado al primer semestre tal como pidieron los gremios. En enero de 2026 se aplicará el IPC de diciembre de 2025, publicado por el INDEC en enero, y se abonará el 1° de febrero.

Todos los aumentos son de carácter acumulativo y alcanzan también al sector pasivo (jubilados y pensionados).

