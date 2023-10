Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con más del 93% de las mesas escrutadas, el intendente Pablo Grasso conseguía esta madrugada la reelección y festejaba en el centro de Río Gallegos ante una multitud de militantes. Fue pasadas las 23:30 horas del domingo, cuando el jefe comunal subió al escenario ubicado en la avenida Néstor Kirchner, donde aseguró que “a partir del 10 de diciembre vamos a seguir peleando y trabajando por la ciudad“.

“Quiero empezar haciendo una reflexión para cada uno de los que vivimos tan fervientemente la política. Creo y estoy convencido que la capital de la provincia de Santa Cruz dijo presente para no responder a ningún agravio, por el amor y el patriotismo que tenemos cada uno de los vecinos“. Además, recordó que “vamos a tener a la compañera Alicia (Kirchner) como senadora de la Nación Argentina para seguir defendiendo esta provincia… porque acá no estamos solos“.

En primer lugar, le dedicó la victoria a la militancia política, a quien consideró “la columna vertebral del peronismo” y señaló que continuará trabajando para “seguir reconstruyendo la identidad nacional, el sentido de pertenencia de esta querida ciudad”. Luego le envió un afectuoso saludo a “quien va a ser el presidente de los argentinos, el compañero Sergio Massa“, y añadió: “Ese es el camino que queremos y que vamos a seguir buscando en la ciudad de Río Gallegos”.

Por otra parte, el jefe comunal agradeció a los “compañeros que se pusieron al lado y que no les importó” y a “todos y cada uno de los que se levantan temprano para transformar la realidad“. Además, le dedicó la victoria a su hermana, María Grasso, ya que la fecha de la elección coincide con su cumpleaños, lo que despertó los cánticos de la militancia.

Cerca de la medianoche, la ciudad se tiñó de celeste y blanco.

Por último, apuntó que “nosotros no nos resignamos, nosotros accedemos al debate y a la inclusión” y le habló a Claudio Vidal: “Al gobernador electo le digo basta de agravios, acá hay un intendente dispuesto a negociar. A partir de mañana vamos a seguir construyendo“, cerró. Al cierre de esta edición, con más del 94,7% de las mesas escrutadas, el lema de “Unión por la Patria” se imponía con un 45,99% (23.921 votos), contra el 33,25% (17.298 votos) del lema “Por Santa Cruz“. Dentro del lema ganador, Grasso consiguió más de 21.100 sufragios.

Massa y Vidal

Luego, entrevistado por la prensa, Grasso indicó que emprenderá su segunda gestión con “mayor trabajo y fortaleza para que las cosas sean cada vez mejores“. Luego, al ser consultado sobre el balotaje a nivel nacional, respondió: “Feliz que Sergio (Massa) tenga el 36%, que sigamos construyendo lo que viene y vamos a ganar; vamos a tener un presidente como Sergio Massa para que todos podamos seguir por el camino de no abandonar las represas, no abandonar la mina de carbón, seguir con la obra de cloacas que estamos haciendo en la ciudad en un cien por ciento, la terminal de colectivos, entre tantas cosas”.

Cientos de militantes, vecinos y vecinas acudieron a festejar el triunfo.

Más adelante, Grasso indicó que es importante “no achicar el Estado, seguir teniendo universidades públicas” y añadió: “Nosotros hace poquitos días firmamos para que venga la carrera de educación física”. Luego mencionó que el hecho de que Massa haya salido primero responde a que “hay que saber escuchar a la gente y prestar atención a cuál es la problemática de cada uno de los habitantes de la Argentina, y desde esta ciudad que tanto le dio a la provincia y tanto le dio al país”. También indicó que recuperar la ciudad “es un proceso muy importante que lo vamos a hacer entre todos” y subrayó: “Acá no puede haber una política de agravios, de insultos, de sacar recursos o derechos, al contrario, hay que dar cada vez más porque hay mucha gente que la está pasando mal y tenemos que saber cómo salir de esto”.

Sobre el resultado de la elección, expresó que fue algo en lo que “se trabajó mucho“, al tiempo que dijo que “tenerla a Alicia como senadora y haber ganado con Sergio (Massa) en la provincia nos pone muy contentos” y destacó que fueron muchos los distritos provinciales donde ocurrió lo mismo respecto de lo ocurrido en las primarias del mes de agosto pasado. “Dimos vuelta las elecciones, muchas provincias se han ganado y esto es así, es la democracia” y resumió: “De los problemas se sale con política“.

Grasso: “Nos pone muy contentos tenerla a Alicia como senadora”.

El intendente también se tomó unos segundos para reflexionar sobre muchos jóvenes que no vivieron la época de la dictadura o de los momentos muy difíciles de Argentina. En ese sentido, afirmó que “no hay que volver atrás“, pero “para eso tenemos que hablar con nuestros pibes con hechos concretos, con realidades, con infraestructura, con posibilidades”, manifestó.

Al preguntársele sobre el gobernador electo Claudio Vidal y las declaraciones que hizo sobre su persona en la campaña, el intendente de Río Gallegos respondió: “Yo al gobernador electo le deseo lo mejor por el bienestar de mi gente, de mi ciudad” y agregó: “Yo nunca lo agredí, no le contesté absolutamente nada, las cosas como son; todos tenemos que cumplir con la responsabilidad que nos ocupa y hoy tengo la responsabilidad de gobernar esta ciudad por cuatro años y él la provincia, nada más y nada menos, y juntos tenemos que hacer lo mejor para que todos los habitantes estén cada día mejor“.

La senadora electa y actual gobernadora en los festejos de Grasso.

“Acá la ciudad ha dicho que no tiene que haber agravios, tiene que haber puntos en común para poder responder a la demanda que tiene toda nuestra gente; cuáles son las distintas problemáticas para que juntos salgamos de ellas; a partir de hoy se tiene que gobernar para todos, no hay peronistas ni radicales, no se les puede poner a los vecinos un sello por cómo votaron” y agradeció a algunos dirigentes de la UCR que lo llamaron para felicitarlo. “La gente creía que era tiempo de 4 años más en la intendencia, bueno, acá estoy, escuché y creo que tenían razón; son 4 años más para seguir transformando la ciudad, que tan linda la hemos dejado en tan poco tiempo”.

Para el 19 de noviembre, recomendó seguir convocando a los trabajadores. “Tenemos que ser conscientes que un ministro de Economía se hizo cargo en uno de los momentos más difíciles” y que “todos tenemos que salir adelante, tenemos que hacer más fuerte nuestra moneda, tenemos que trabajar para recuperar el empleo, tenemos que defender a los trabajadores de la UOCRA, la minería, el petróleo, que los comercios funcionen y no estén a pérdida, tenemos que dejar de pensar que el ajuste es echar gente de la administración pública”, dijo. “Ya hemos salido adelante en tiempos difíciles y ahora el hombre indicado es Sergio Massa y ahora vamos a un balotaje donde vamos a ganar y vamos a recuperar la Argentina para todos”, manifestó para finalizar.