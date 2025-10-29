Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el Casino Militar de la Fuerza Armada en Río Gallegos, continúa este miércoles la segunda jornada del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas celebradas el 26 de octubre. La actividad comenzó a las 9 de la mañana, con la presencia de apoderados de las principales fuerzas políticas y bajo la supervisión de la Junta Electoral Provincial, conformada por el juez federal Claudio Vázquez, el fiscal federal Julio Zárate y la miembro del Tribunal Superior de Justicia Reneé Fernández.

Durante la apertura de la jornada, La Libertad Avanza (LLA) insistió con un planteo que ya había realizado el día anterior: la revisión de los 7.600 votos nulos registrados en la provincia, lo que representa cerca del 4% del padrón electoral. El espacio busca abrir una muestra de 60 urnas correspondientes a las localidades de El Calafate y San Julián, donde denuncian inconsistencias en la determinación de la nulidad de los sufragios.

Qué reclama La Libertad Avanza

El pedido libertario apunta a verificar si, dentro de esos votos considerados nulos, existen casos que podrían ser revalidados como válidos a favor de su fuerza. Según plantearon sus apoderados, esta elección tuvo la particularidad de ser la primera en Santa Cruz con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), lo que habría generado confusiones al momento de marcar la preferencia del elector.

“Es un caso excepcional, porque puede haber votos mal calificados como nulos”, argumentaron desde La Libertad Avanza. En la jornada previa, la Junta Electoral ya había decidido reconocer como válidos algunos votos donde el elector había hecho una cruz, un círculo o una marca fuera del casillero, siempre que se pudiera interpretar con claridad la voluntad del votante.

Con esa resolución como antecedente, los apoderados libertarios solicitaron una nueva revisión, esperando revertir la diferencia de 720 votos que los separó de Fuerza Santacruceña, el frente ganador que se quedó con dos bancas de diputado, frente a una obtenida por LLA.

La posición de las demás fuerzas

El planteo de La Libertad Avanza recibió el apoyo del frente Por Santa Cruz, que acompañó el pedido formal ante la Junta Electoral. Sin embargo, Fuerza Santacruceña expresó su rechazo y cuestionó la posibilidad de abrir urnas, recordando que “ya hubo una autoridad de mesa y fiscales partidarios que certificaron cada voto como nulo”.

Según explicaron apoderados de esa fuerza, no es habitual que se revisen los votos nulos durante el escrutinio definitivo, salvo en casos donde haya irregularidades manifiestas o errores materiales comprobables.

Mientras tanto, los miembros de la Junta Electoral deliberan sobre la viabilidad de acceder al pedido libertario. “No podemos abrir las 800 urnas”, habrían adelantado los magistrados, aunque no descartan evaluar la apertura parcial de las 60 mencionadas.

Expectativa por la definición final

Con una diferencia tan ajustada en el resultado general, el desenlace del escrutinio definitivo mantiene en vilo a todas las fuerzas políticas. La revisión de los votos nulos podría tener un impacto directo en la distribución final de las bancas para la Legislatura Provincial.

En tanto, el proceso continúa con la apertura de urnas y la validación de votos recurridos, donde, hasta el momento, la tendencia sigue favoreciendo a Fuerza Santacruceña, seguida por La Libertad Avanza y Por Santa Cruz.

La resolución final de la Junta Electoral se espera en las próximas horas y será determinante para definir si el reclamo libertario prospera o si se mantiene el resultado confirmado en las actas provisorias.