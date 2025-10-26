Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las elecciones legislativas 2025, el intendente de Río Turbio, Darío Menna, fue uno de los primeros en acercarse a las urnas para cumplir con su deber ciudadano. En diálogo con La Opinión Austral, compartió sus sensaciones sobre la jornada y reflexionó acerca de la nueva modalidad de votación implementada en todo el país.

“La cábala ya de venir tempranito a votar a las 9 de la mañana. Venimos cumpliendo con nuestro deber cívico y sobre todo con la democracia. Una elección diferente, con una nueva metodología de votación”, expresó el jefe comunal.

Menna valoró el compromiso ciudadano y destacó el ambiente tranquilo con el que se desarrolló la mañana en las escuelas de la localidad.

“Mucho más ágil esta votación”

Consultado sobre la implementación del sistema de boleta única, el intendente destacó que el proceso resultó más rápido que en otras elecciones, aunque reconoció que la adaptación llevó un tiempo previo de explicación a los vecinos.

“Lo que se ha visto, aunque sea en la mayoría de las escuelas, y, bueno, en mi caso puntual en la mesa que voté, mucho más ágil, que es importante, ¿no? Por ahí la previa fue media complicada, explicándole a los vecinos cómo se vota en el día de hoy. Lo positivo que ha sido por ahora, mucho más ágil esta votación”, sostuvo.

“Ha caído bastante la cantidad de votantes”

Menna también se refirió a la disminución del padrón electoral en Río Turbio, que registró menos electores que en el año anterior: “Ha caído bastante. La verdad que nosotros estuvimos viendo en estos días, teníamos en el 2023 alrededor de 9 mil 800 electores y ahora estamos teniendo 9 mil 300 electores. Ha caído bastante, se han achicado creo que alrededor de cuatro mesas de las que teníamos y ha variado, ha caído la cantidad de votantes en esta elección”, explicó.

El intendente estimó que la participación ciudadana rondará el 65%, una cifra menor a la de elecciones anteriores pero esperable por el carácter legislativo de los comicios: “Históricamente se mantuvo entre el 70, 75, por ahí al ser legislativas puede llegar a bajar un poco, pero yo creo que superando el 65% va a estar en estas elecciones”, señaló.

“Se pierde un poco la mística de la boleta de papel”

Respecto a la boleta única, Menna compartió una mirada equilibrada sobre sus ventajas y desventajas. Si bien destacó la rapidez del proceso, consideró que el cambio afectó el simbolismo que históricamente tuvo la boleta partidaria.

“Raro la verdad, se pierde un poco lo que era la mística de la boleta de papel ahora con la boleta única. Lo positivo es la agilidad que tiene. Pero por otro lado lo que era la mística de las elecciones se ha perdido con esta nueva metodología de elección”, sostuvo el intendente.

Finalmente, Menna adelantó cómo seguirá la jornada para el equipo municipal y los militantes locales. “Nos vamos a quedar acá en Turbio con los compañeros esperando los resultados”, afirmó, en un clima de expectativa por conocer el desenlace de los comicios legislativos en Santa Cruz.