En horas del mediodía de este domingo electoral, el Secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, emitió su sufragio en la Mesa 705 del Establecimiento 47, en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan en Santa Cruz y en todo el país.

“Acá votando con este sistema nuevo. Realmente muy rápido, muy ágil, tengo que decirlo. Esperemos que los electores se acostumbren, pero entiendo que no va a dar mayores problemas”, expresó el funcionario luego de sufragar.

El secretario votando en estas elecciones legislativas 2025. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Chute destacó que el proceso electoral se desarrolla con normalidad y sin demoras en las mesas: “Estoy estimando un 30% de participación hasta el momento, un poquito menos acá en Río Gallegos. No se ven colas en ninguna mesa, así que viene bien realmente el sistema nuevo”.

“Es una elección bisagra”: dos modelos de país en disputa

El funcionario municipal definió la jornada como una elección bisagra, marcando la importancia del contexto político nacional y provincial. “Para mí es una elección bisagra donde están chocando de frente dos modelos de país, un modelo de provincia. Un modelo inclusivo, que proteja los derechos, y un modelo totalmente contrario que hoy gobierna en las dos distancias, nacional y provincial”, sostuvo Chute, quien remarcó que se trata de una instancia decisiva para el futuro de Santa Cruz.

El secretario llamó a la participación ciudadana, subrayando la relevancia del voto como herramienta democrática: “En la democracia nos costó muchísimo conseguirla y mantenerla. Más allá de a quién vote cada uno, hay que venir y expresar la voluntad en las urnas. Es la única herramienta que tenemos los ciudadanos”, expresó.

Defensa de derechos y mirada social sobre el futuro

Chute también enfatizó el carácter social de la elección, señalando los ejes que, a su entender, están en juego: “Lo que se juega realmente acá es que los jubilados tengan medicamentos o no, que los trabajadores tengan derechos o no, que tengamos un gobierno que entienda la dignidad como un derecho o que todo quede librado al mercado. Esos son los dos modelos antagónicos que se enfrentan hoy”, sostuvo.

El funcionario destacó la necesidad de marcar límites a las políticas que, según dijo, han afectado a distintos sectores de la sociedad: “Hoy es el momento de poner límites a los recortes que hemos visto estos últimos años”, manifestó.

Expectativas sobre el escrutinio

Finalmente, Chute valoró la agilidad del nuevo sistema de votación, aunque reconoció que siempre hay margen de mejora: “Seguramente hay cosas para ajustar, pero en líneas generales es un sistema ágil. Esperemos que el escrutinio también sea rápido y que tengamos datos en poco tiempo”, concluyó.